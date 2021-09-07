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影／和平島「天堂路」直通基隆嶼？網瘋傳拍攝點在這
基隆市和平島距離基隆嶼海面上相距約有4公里，只有搭遊艇可以到達，近日卻有攝影玩家分享「天堂路」的照片，遠看似有一條道路可「直通」基隆嶼，看到的民眾都驚呼好漂亮，還有不少網友質疑合成的。經攝影愛好者找到拍攝地點，原來是武昌街山上一處拍攝秘境，因為視角的關係，把距離拉近且變美了。
最近有多位攝影愛好者，拍攝有一條道路可「直通」基隆嶼，網路瘋傳，引發熱議。很多人認為，和平島和基隆嶼中間隔著大海，有4公里遠，怎麼可能可以直通，質疑「是合成的吧？」「攝影的技巧嗎？」網友都不可置信。
一名攝影愛好者幫忙找答案，原來照片中的那條「天堂路」，是和平島天顯宮旁的一處上坡路段，而拍攝地點並不在和平島，而是在中正區武昌街一條小巷道上去一處山上制高點，視野相當廣闊。
站在這處秘境，前方是和平島，再往前就是基隆嶼，因為視角的關係，拉近景拍攝後和平島和基隆嶼就像連在一起，因此天顯宮的上坡路段，就像直通基隆嶼一樣。
網友說，「好像天堂路，可直通天上去」，大家都在找拍攝地點，讓武昌街巷道最近有不少攝影愛好者上山找秘境。
陳姓遊艇業者說，到基隆嶼都是要搭遊艇才能到達，因為中間有海洋不可能有路「直達」，照片是拍攝視角的關係，很有趣，相要一探究境可搭遊艇登島。
但附近居民說，武昌街山上拍攝地點巷弄狹小，無法停車，附近是民宅，民眾最好徒步走上山，安靜的欣賞、拍攝美景，避免打擾到當地居民及影響民宅安寧。
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