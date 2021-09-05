宜蘭映像節汽車電影場次看這裡《翻滾吧！阿信》打頭陣

2021宜蘭映像節昨天在中興文創園區開幕，以記憶、技藝為主題，結合電影、視覺與聲光裝置，第一天即吸引大批看展人潮；映像節除了展覽外，更舉辦汽車電影院，每周六晚上7點、閉幕當天播放與宜蘭有關的7部好片，用藝術文化引領民眾看見不一樣的宜蘭。

想參加戶外汽車電影院的民眾可以線上預約報名，進場最多限40輛車，昨晚首場播放《翻滾吧！阿信》，接下來還有6場電影依序是《光陰的故事》、《運轉手之戀》、《稻草人》、《兒子的大玩偶》、《刺客聶隱娘》、《賽德克．巴萊-太陽旗》，有興趣民眾可以在映像節粉絲頁進行報名。

縣文化局表示，《翻滾吧！阿信》描述宜蘭前體操選手林育信的故事，由彭于晏主演，場景位於宜蘭縣公正國小，也是這次東京奧運體操選手李智凱的母校，映像節的開幕片特別選這部電影，也希望能夠為這次參賽的宜蘭子弟賀彩，讓大家知道選手得獎背後的辛苦練習過程。

參加汽車電影院民眾昨晚6點開始入場，有攜家帶眷、有朋友結伴同遊，現場將近40輛車，民眾伴著夏日徐徐晚風，在漫天星空下欣賞經典影片，散場時大家還捨不得離開。