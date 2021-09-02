影／宜蘭首波加碼振興觀光方案 5大優惠抽百萬名車

最近疫情趨緩，宜蘭縣政府為帶動產業發展，今天推出第一波加碼振興觀光方案，包括住宿送電子消費券、抽百萬名車、兩天一夜旅行團補助、食宿遊購5折及風景區門票優惠等，希望刺激經濟消費，所有優惠預計10月起跑。

宜蘭縣政府利用停辦童玩節活動等經費用於加碼振興宜蘭縣觀光，經過與縣內觀光產業討論後，今天官方、民間共同宣布第一波「五告誠意 FUN放心遊宜蘭亅，共有5大優惠。業者普遍認為，10月進入旅遊淡季，此時推出加碼振興方案，有助於活絡食宿旅遊，達到淡季不淡的效果。

縣政府工商旅遊處表示，針對小家庭或自由行的遊客，縣府與合法旅宿業者合作，遊客只要持中央的五倍券入住宜蘭一晚，宜蘭會加碼送出電子消費抵用券，雙人房500元、四人房1000元，不管消費金額多寡都能扣抵，遊客可以前往宜蘭縣配合的觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲伴手禮、商圈夜市小吃等，折抵吃喝玩樂一次滿足。

對於團體遊客優惠，只要到宜蘭指定的地點，選擇合法觀光工廠、領有農業主管機關核准登記的休閒農場、夜市、原鄉住宿、DIY體驗、原鄉餐食等兩項，進行兩天一夜遊程，縣府將補助旅行社每人500元，希望把團客帶進宜蘭旅遊。

最吸睛的是，「消費滿額抽百萬名車」，縣政府預計串連縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館、餐飲夜市小吃等店家，遊客在店消費達到一定額度，就可以參加百萬名車抽獎活動，目前規劃滿額抽名車的消費額度不必太高，近日定案就會公布。

此外，縣政府會整合縣內觀光旅宿、休閒農場等相關店家，推出配合五倍券的組合優惠，最低優惠可以打到5折。

遊客只要到宜蘭消費，持消費發票證明不限金額，到縣轄風景區例如武荖坑或生態綠舟等景點，縣政府也會提供門票優惠。