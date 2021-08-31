潮境海域解封後 桶形海棉慘被五花大綁定錨、珊瑚斷枝

因疫情趨緩，國立海洋科技博物館8月24日取消抽水站出入人數限制，且由水域活動的遊客自行做防疫管理後，上周假潮境海灣出現大量的水域活動人潮後，海科館發現潮境保護區珊瑚已經開始出現損害的狀況，保育區內並有任意下錨之作為，還把錨定在桶型海綿上，都造成傷害。

海科館希望在傷害還沒有擴大之前，呼籲遊客一定要愛惜這片屬於大家的海洋資源，更要特別留意不要破壞珊瑚和海洋生物自然棲地，除了大家可以欣賞到國際級的水下景觀，最重要的是讓潮境海灣能發揮資源保育的功能，讓這片海洋的海洋生物資源可以生生不息。

海科館說，上周末、周日每天都有接近600人次的人下水，28日586人次，29日565人次，大約是前1個月限制60人次下水的10倍。

海科館指出，先前因疫情嚴峻時，配合中央防疫封閉，因無人為干擾與影響，曾受傷的珊瑚經自我修復已完好無缺，但是上周假期後，海科館潛水志工下去做定期巡檢，發現原本完整的珊瑚花園，已經開始出現新的珊瑚斷枝。

此外，更發現保育區內並有任意下錨之作為，還把錨定在桶型海綿上，都造成傷害。綑綁的行為將造成海洋生物桶形海綿受傷，基於保護海洋資源，不論是任何理由，這種錨定作為請勿採行。

海科館緊急呼籲，下水後要注意在水下的一舉手、一踢腳的行為，先讓自己熟練「中性浮力」的操作，確保可以控制在水下的舉動，也請輕手輕腳、不要破壞珊瑚。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，潮境保護區孕育有無數奇麗的海洋生物，也希望民眾下水後，請珍惜潮境這片得來不易且具有豐富自然生態的海灣。

海科館館長陳素芬指出，潮境海灣資源保護區，其目的在海域生物保育及其生態環境的維護，因為是多功能使用的保護區，除了「任何採補行為禁止」外，仍然可以從事海域休閒活動，只要不干擾其中的海洋生物也不破壞生態環境。