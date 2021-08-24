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宜蘭壯圍沙丘生活節將登場 濱海騎車吹風欣賞樂團表演

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供

宜蘭縣壯圍鄉靠近海邊，適合騎車吹風，每年叫好叫座的「壯圍沙丘生活節」，今年訂9月4日與5日、9月11日與12日的兩個周六日舉行，邀請民眾在海風吹拂下，騎自行車深入鄉間秘境，東北角管理處規劃2條路線，歡迎民眾報名，騎完後下午參加沙丘生活節活動。

台灣單車運動風氣興盛，可說是「自行車王國」，宜蘭壯圍鄉沿海自行車步道設施完善，東北角國家風景區管理處為帶動自行車旅遊風氣舉辦壯圍沙丘生活節，盼透過結合自行車低碳騎旅、農遊體驗、文創市集、爵士管樂音樂會等豐富玩法，從壯圍沙丘旅遊服務園區為中心，建構宜蘭海岸地區的自行車旅遊軸線。

東北角管理處長馬惠達表示，今年壯圍沙丘生活節的單車路線一「北線騎遊-樂活社區海濱追風趣」全長約10公里，從壯圍沙丘旅遊服務園區出發，到綠園有機蔬菜農園品嚐苦瓜茶，參訪過嶺保安宮的宏偉廟宇建築，再到後埤社區深度導覽；路線二「南線騎遊-瓜米之鄉田野騎趣」全長約10公里，先到阿祖ㄟ土礱間參觀古早味農具、碾米機，再到官老爺休閒農場炒冰DIY消暑一下。

騎乘活動安排在周六的上午及下午，每梯次30人，每人上網報名繳費150元，會安排導覽領騎、自行車(含安全帽)、DIY體驗、保險，填寫滿意度問卷加送運動品牌束口袋與50元市集園遊抵用券。

騎完後下午時段，園區有文創市集和沙丘海風舞台音樂表演，市集包括青創手作甜點、文創商品、職人工藝等，玩文創同時還有音樂饗宴，演出團隊由The Wild Alibis、林奕翔、The Remnants和宜蘭青年管樂團接力4天下午進行演出，風中飄揚著藍調、薩克斯風、搖滾和管樂的優美共鳴，嘉年華式的趣味表演。

下午1點到2點安排有丘日特色手感DIY體驗，每天不同的DIY包括牛糞苔球製作、紙紅龜粿動手做、木植栽創意教學、南瓜陶瓷燭台彩繪等多種體驗活動，由社區達人教導手藝，也讓民眾了解永續綠生活理念。欲報名單車導覽領騎與丘日特色手感DIY體驗的民眾，網址https://www.accupass.com/go/FUN_Jhuangwei

宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節有文創市集及樂團表演。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節有文創市集及樂團表演。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，深入鄉間體驗常民生活及走遊景點秘境。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，從壯圍沙丘旅遊服務園區出發，走訪沿海秘境景點。圖／東北角國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沙丘生活節將帶領民眾騎自行車，從壯圍沙丘旅遊服務園區出發，走訪沿海秘境景點。圖／東北角國家風景區管理處提供

自行車 DIY 文創

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