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宜蘭玩水遊憩再鬆綁 今起開放安農溪泛舟

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙宣布，今起開放安農溪泛舟，每艘舟艇乘載人數降載至遊客須維持1公尺以上社交距離。圖／安農溪泛舟協會提供
宜蘭縣長林姿妙宣布，今起開放安農溪泛舟，每艘舟艇乘載人數降載至遊客須維持1公尺以上社交距離。圖／安農溪泛舟協會提供

國內疫情趨緩，宜蘭縣管的水域、海域遊憩活動自8月3日陸續開放，包含衝浪、水肺潛水、獨木舟、立式划槳（SUP）。縣長林姿妙今天在縣務會議宣布，今起開放安農溪泛舟，惟每艘舟艇乘載人數降載至遊客須維持1公尺以上社交距離

安農溪長度約17.2公里，泛舟路線自下湖橋到張公圍親水公園，約8.3公里，每年4月至10月適合泛舟。目前該河段有2家泛舟業者，共有35艘橡皮艇。

林姿妙呼籲遊客，從事泛舟活動須全程佩戴口罩，每艘舟艇乘載人數降載至每名遊客須維持1公尺以上社交距離，而且禁止潑水、打水戰等行為，並落實實聯制、清潔消毒等防疫措施。

縣府工旅處表示，疫情趨緩，每日確診數降至個位數，加上宜蘭一段時間沒有確診案例，在考量泛舟遊憩行為與獨木舟、SUP相似，皆為有載具的活動，因此決定只要符合戴口罩、實聯制等防疫作為就開放；全台只有花蓮秀姑巒溪、宜蘭安農溪有泛舟活動，前者於上周開放，在相同防疫作為之下，也開放安農溪泛舟。

宜蘭縣現階段尚未開放游泳、浮潛，工旅處提到，最主要的原因是兩項活動進行時，須拿下口罩；游泳屬於密集型的遊憩活動，人與人之間容易發生接觸，未能落實防疫配套措施。

安農溪 宜蘭 社交距離

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