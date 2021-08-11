基隆海洋廣場7道符夜美麗 中元祭主燈點亮郵輪相輝映

傳承167年的辛丑鷄籠中元祭活動已經登場，主燈今晚在海洋廣場點亮，今年普是李姓宗親會，主燈是老子騎著祥獸、左右各有一隻祥龍的「太上老君騎青牛」，在夜間照亮夜空，與一旁的郵輪相輝映，吸引不少民眾拍照，尤其有7道符的裝置藝術，吸引民眾拍照。

海洋廣場今晚很不一樣，今年中元祭主普李姓宗親會，特別邀請基隆雷成壇李騰龍道長與在地的藝術家李奇鴻，以象徵財運、健康、順利、姻緣、平安、學業、鎮煞共7種符圖，創造出此次的主燈，希望透過色彩，為這座城市帶來繽紛、活力與幸福感，也祈求中元祭順利圓滿。

市長林右昌、立委蔡適應與李姓宗親會等點亮主燈，林右昌說，今晚的中元祭主燈開燈儀式，由傳統的北管演奏揭開序幕，他說，李姓宗親會的創意，包括主燈設計以及以符祈福的裝置藝術，雖然在疫情壟罩之下，但仍然非常用心準備主普事宜，透過他們的用心跟裝置藝術，相信可以為基隆跟全台灣的人民祈福。

基隆市政府今天也舉行中元聯合普度祈福祭典，由於仍在疫情警戒期間，今年只由市長林右昌率領局處長參加，儘管無法全員參與祭祀，市長仍虔誠祈求好兄弟、老大公保佑大家平安健康、基隆市政順利。