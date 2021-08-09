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明游泳池開放 台東民眾卻面臨無處可游泳困境

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，大台東唯一的公立游泳池市立湧泉池水位過低，無法如期開放。記者施鴻基／攝影
明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，大台東唯一的公立游泳池市立湧泉池水位過低，無法如期開放。記者施鴻基／攝影

明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，目前公立游泳池全都在改建或整修，唯一開放的市立湧泉游泳池水位依然不足以開放，縣府正協調學校開放游泳池因應民眾需求，但目前學校顧慮疫情及學生安全，意願偏低；愛好游泳的民眾則氣得跳腳，擔心今年無處享受游泳之樂。

台東縣立游泳池將改建為縣立圖書館，市立游泳池連日降雨但水位仍偏低，明天無法準時開放，目前大台東地區僅台東大學、台東專科學校、台東高中和台東女中等學校有游泳池，不過都無開放意願，民眾面臨政府解封也無處去的困境。

縣府表示，如今正向體育署爭取經費整修東大台東校區游泳池，但預定明年7月才能啟用；目前正和去年曾開放的東女洽談能否協助，已討論過2次，不過校方考量疫情和學生安全，沒有那麼順利。

「以前颱風天也沒這麼慘」愛好游泳的陳姓市民說，海域游泳太危險，現在也尚未開放；安全的游泳池卻連一處也沒有，不知該怎麼辦。

台東現在唯一開放的公立游泳池是市立湧泉池，但近期先是因工地開挖和乾旱乾涸，近日降雨水位也僅稍有幫助，如今小池約20多公分、大池也僅近40公分。市公所公園路燈管理所長葛時君已表示，明天可能無法如期開放。

目前民間業者如東遊記決定先讓住客使用，對外開放「還要再觀察一下」。業者表示，台東縣府尚未公告作法，初期會先依照台北市長柯文哲版本開放，如時段預約、人流管制等。

明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，大台東唯一的公立游泳池市立湧泉池水位過低，無法如期開放。記者施鴻基／攝影
明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，大台東唯一的公立游泳池市立湧泉池水位過低，無法如期開放。記者施鴻基／攝影
明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，大台東唯一的公立游泳池市立湧泉池水位過低，無法如期開放。記者施鴻基／攝影
明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，大台東唯一的公立游泳池市立湧泉池水位過低，無法如期開放。記者施鴻基／攝影
明天游泳池開放，但台東縣民卻面臨無游泳池可去的窘境，大台東唯一的公立游泳池市立湧泉池水位過低，無法如期開放。記者施鴻基／攝影
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