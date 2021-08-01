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北市公布1確診者 松山、大安、信義3區商旅都有其足跡

疫情雖降級 抹茶山步道尚未開放別擅闖

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
抹茶山步道目前尚未開放，圖為抹茶山。圖／羅東林管處提供
抹茶山步道目前尚未開放，圖為抹茶山。圖／羅東林管處提供

疫情警戒降級，很多步道都開放了，但國內相當熱門的聖母山莊步道（抹茶山）邊坡因為坍方，目前羅東林管處封閉管制中，請不要前往，整修後8月底可望開放，請民眾再等等。

林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區及大部分自然步道因疫情降級，適度開放解封。但聖母登山步道出現50平方公尺邊坡坍方，擔心人來人往使坍方擴大，為避免擾動及施工安全，目前未開放這條步道，現場雖拉起警戒線，仍有不知情的遊客前往，甚至有人硬闖上山。

林管處表示，上個月初因山區雨勢不斷，造成通天橋產業道路進入聖母山莊登山步道約100公尺處，左側邊坡坍方，雖然坍方面積不算大，但之前此處也曾數度小坍方，決定封閉好好整修，預計修復時間8月底。

1.6公里長的聖母山莊登山步道，前段是五峰旗瀑布至通天橋的產業道路，產業道路長約3.7公里，只能步行，抵達通天橋後才是聖母山莊登山步道。蜿蜒山徑階梯盡頭是聖母山莊，山莊四周美麗的山巒起伏稜線，像極了灑上抹茶粉，有「抹茶山」之稱，美景經網路散發，聲名遠播，假日人山人海。

羅東林區管理處鼓勵喜歡走山林步道的朋友選擇其它步道，目前有開放金瓜寮魚蕨步道、新店獅頭山步道、礁溪跑馬古道、拳頭姆步道、林美石磐步道、松羅步道、蘇花古道大南澳越嶺段、朝陽步道及南澳古道等9條自然步道；至於新寮瀑布步道、聖母登山步道、九寮溪自然步道等3條，因工程施工暫不開放。

此外，太平山國家森林遊樂區解封開放，每天開園時間調整為上午6點到晚上6點，人流總量管制入園最多1000人，只要達800人時，行經太平山途中的電子看板即開始預告管制。目前住宿容納量降至8成、餐廳同時段用餐人數至多50人、餐點改為盒餐，不提供合菜服務，蹦蹦車因施工暫停營運到今年10月31日。

疫情雖然降級，但相當熱門的抹茶山步道因邊坡坍方，目前暫不開放，請民眾不要往前往或擅闖。圖／羅東林管處提供
疫情雖然降級，但相當熱門的抹茶山步道因邊坡坍方，目前暫不開放，請民眾不要往前往或擅闖。圖／羅東林管處提供
疫情雖然降為二級，但相當熱門的抹茶山步道因邊坡坍方，目前暫不開放，請民眾不要往前往或擅闖。圖／羅東林管處提供
疫情雖然降為二級，但相當熱門的抹茶山步道因邊坡坍方，目前暫不開放，請民眾不要往前往或擅闖。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區解封開放，不過人流管制上限1000人，住宿與餐廳也都降載。圖／太平山管理中心提供
太平山國家森林遊樂區解封開放，不過人流管制上限1000人，住宿與餐廳也都降載。圖／太平山管理中心提供

登山步道 羅東 太平山

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