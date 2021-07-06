快訊

【軍機服裝秀／上】F-16穿上越戰風格東南亞迷彩 戰機的時尚也會復古回春？

同住家人3確診...爸媽、女兒住院後相繼死亡 留一子理後事

期待疫情解封 上萬人申請太魯閣山屋及登山路線

中央社 / 花蓮縣6日電

全國疫情3級警戒，太魯閣國家公園登山路線、山屋全數關閉，最近本土疫情稍有趨緩，不少山友開始申請入山。太管處指出，截至9月5日已收到上萬人申請，能否解封仍待中央指示。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情延燒，全台5月19日起進入3級警戒，包括玉山、雪霸、太魯閣國家公園的生態保護區及管制區域封閉，近日疫情稍有趨緩，民眾預期能「微解封」，已有不少山友申請7月13日以後入園及山屋床位。

太魯閣國家公園管理處遊憩課長聶士詔今天指出，山屋及入園申請可於2個月內申請，目前3級警戒至12日，入園申請系統有開放13日至9月5日登山路線及山屋申請，截至今天為止，累積約2700餘隊申請，共計1萬200多人。

聶士詔說，熱門山屋（成功、南湖圈谷、雲稜）預約近9成，平日仍有剩餘床位；熱門登山路線錐麓古道因屬單日來回路線，山友需搭配花蓮旅遊、住宿，因疫情尚未明朗化，目前預約量只有5成。

他強調，目前入山、山屋床位申請仍在審核，能否順利解封或相關防疫規定，仍須配合中央流行疫情指揮中心指示。

太魯閣國家公園 疫情 山友

延伸閱讀

雲林29家公司放無薪假 張麗善建議「因地制宜」微解封

談解封 陳其邁：建議雙北做血清學流行病研究

朝天宮連兩年因疫無法過爐 舊爐主連任創百年來記錄

夜市微解封？毒物專家籲老人、小孩、孕婦、慢性病者別去

相關新聞

百米賽跑搶殘劑引民怨 徐榛蔚三度致歉盼能採購疫苗

花蓮縣本月3日首度施打殘劑，一開始採現場預約，讓縣民得徹夜排隊，在中華國小接種站又出現已排了10幾個小時的民眾，為爭殘劑...

台東進一步微解封 明起台東森林公園等空間逐漸開放

台東已連26天無本土確診病例，縣長饒慶鈴今天宣布戶外運動空間將逐步開放，明天起台東森林公園和活水湖先解封，後續東海運動公...

花蓮市區一格難求 縣府祭最高60萬元獎助民間設停車場

花蓮以觀光為主，在疫情前，每逢周末或連假人車大量湧入，市區停車格經常一位難求。為鼓勵民間申設路外停車場，紓緩市區停車問題...

同鄉一命 從星級飯店到士官長搶救台東鳳梨銷路

台東鳳梨最大產地鹿野和延平鄉，受到疫情和產量豐收影響，盤商收購意願不高。當地從星級飯店到士官長幫農民賣鳳梨，展現「同鄉一...

宜蘭5鄉72至74歲民眾 明起可向衛生所預約打疫苗

宜蘭縣今天連續11日加零，累積96人染疫，居家隔離者35位。縣內疫苗施打陸續進行中，縣長林姿妙表示，明日起開放壯圍鄉、員...

台東縣今年續辦理淨海聯盟競賽 最高可獲萬元禮券

台東縣今年將續辦理淨海聯盟競賽，歡迎有興趣守護海洋環境民眾報名參與，將由海洋巡守隊、環保艦隊及潛海戰隊合組台東縣淨海聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。