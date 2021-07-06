期待疫情解封 上萬人申請太魯閣山屋及登山路線

全國疫情3級警戒，太魯閣國家公園登山路線、山屋全數關閉，最近本土疫情稍有趨緩，不少山友開始申請入山。太管處指出，截至9月5日已收到上萬人申請，能否解封仍待中央指示。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情延燒，全台5月19日起進入3級警戒，包括玉山、雪霸、太魯閣國家公園的生態保護區及管制區域封閉，近日疫情稍有趨緩，民眾預期能「微解封」，已有不少山友申請7月13日以後入園及山屋床位。

太魯閣國家公園管理處遊憩課長聶士詔今天指出，山屋及入園申請可於2個月內申請，目前3級警戒至12日，入園申請系統有開放13日至9月5日登山路線及山屋申請，截至今天為止，累積約2700餘隊申請，共計1萬200多人。

聶士詔說，熱門山屋（成功、南湖圈谷、雲稜）預約近9成，平日仍有剩餘床位；熱門登山路線錐麓古道因屬單日來回路線，山友需搭配花蓮旅遊、住宿，因疫情尚未明朗化，目前預約量只有5成。

他強調，目前入山、山屋床位申請仍在審核，能否順利解封或相關防疫規定，仍須配合中央流行疫情指揮中心指示。