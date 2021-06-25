頭城下周在路口掛帆布 「宜蘭人都在家 你來幹嘛？」

國內疫情還沒趨緩，有些民眾在家待不住，跑到外縣市透透氣。宜蘭頭城居民就發現，上周末人潮增加不少，昨日在臉書粉專「頭城二三事」發起「你來幹嘛？」帆布張貼贊助活動，獲得當地鄉親熱情響應，文章剛上架16分鐘就額滿，好多人來不及跟到，頻頻敲碗要跟下一團。版主表示，該帆布預計28日到貨，將會張貼到三級警戒解除為止。

繼墾丁看板「你怎麼好意思出來玩？」要遊客別趴趴走，宜蘭頭城下周也會有「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」地點就在頭城大橋下來後，青雲路二段和頭濱路三段的醒目路口。

頭城二三事版主說道，「我們蠻多人在三級警報後，都沒有出遠門，甚至連頭城鎮都沒有出去。」結果，上周末不少人跑到頭城海邊、河堤，就連外澳停車場也都停滿車，他直呼這情況其實有點可怕，也希望藉此帆布集資活動，凝聚頭城人向心力。

居民從周一發想活動、周二找地點，到周三丈量尺寸，同步進行看板樣式規劃，並在群組發起票選活動，其中以「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」為最高票，並於昨日送印付款，短短4天跑完流程，可見頭城民力十足。

版主提到，這次活動包含吊車租金、帆布輸出等費用，粗估2萬元，在城南里長林春三、在地店家媽媽號負責人林瑞文奔走下，不只善心人士免費提供版位，竹安極光光電廣告社也願意贊助帆布安裝，讓整體金額降至4000元的帆布費。