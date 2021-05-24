疫情升溫 合歡山、屏風山步道封閉至警戒解除

疫情持續升溫，太魯閣國家公園於19日封閉山屋、生態保護區，林務局也封閉合歡東峰及合歡尖山步道。但近日仍有些許民眾到未封閉的步道旅遊，太管處宣布即日起封閉合歡主峰、西峰、北峰及石門山與屏風山等步道，直到三級警戒解除為止，請民眾非必要勿出門，待在家防疫。

合歡山位於花蓮縣、南投縣交界，有7座群峰，包含合歡主峰、東峰、北峰、西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰，又被稱為「合歡群峰」，是著名觀光景點。

中央流行疫情指揮中心19日宣布全台三級警戒後，太管處公告，即起封閉山屋、生態保護區、山區步道及室內展館，園區各停車場容留數減半，許可證自動廢止，戶外單一出入口型遊憩據點全面關閉；林務局東勢林區管理處也封閉合歡東峰及合歡尖山步道。

不過，上周仍有民眾前往未封閉的步道登山，太管處指出，登山屬高強度運動，人容易因路程顛簸喘氣，全程口罩恐戴不住，加上防疫三級警戒期間，山域事故搜救更加困難，為保障救難人員安全並保留醫療資源，今天宣布即日起暫時封閉合歡主峰、石門山、合歡西、北峰及屏風山等步道，直到疫情三級警戒解除。

另外，上周六（22日）有網友發現，合歡山武嶺牌樓有大學畢業生們穿著學士服，群聚拍照留念，網友截圖到「靠北登山大小事」臉書社團貼文引起熱議，太管處當天上午趕緊封閉武嶺牌樓，避免遊客群聚。