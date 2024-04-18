南台灣首座國家級圖書館新建今上梁 拚明年底完工

標榜「南台灣首座」國家圖書館南部分館與國家聯合典中心新建工程，下午在台南新營工地上梁。行政院長陳建仁率教育部長潘文忠、國家圖書館館長王涵青、市長黃偉哲與圖資界、民代出席典禮見證，一同祈福祝禱並於鋼梁上簽名、祈求工程114年底能順利完工。

新建工程預計可容1500萬冊以上藏書，並提供「全齡閱讀資源及學術研究專業服務」。新建築地下1層、地上5層「鑽石級綠建築」，總樓地板面積為1萬5456坪，特色包含自動化取書閱覽服務、建置太陽光電系統、節能綠化與保存基地5.7公頃近90%樹木等設計。

王涵青表示，南部分館將提供分齡分眾閱覽服務，並成為圖書資訊與圖書館服務的創新育成中心、國家聯合典藏中心除完整典藏全國出版圖書資料和學術資源，將廣徵具有保存價值的數位資源入藏，是政府在南台灣建置圖書資源與文化記憶的國家級建設，也是國際學術交流的重要樞紐。

黃偉哲表示，半個台南市議員都來了現場，上梁就是接近封頂快要完成，感謝行政院大力支持，包括林全、賴清德、蘇貞昌等歷任與院長陳建仁努力趕進度。當初因為選址問題工程延誤，非常感謝陳建仁能夠讓進度趕上來。有國家重大建設在這裡也替台南市民感到高興，對這個人文會萃的城市經國圖加持，市民有更好的學習和發展環境。

陳建仁表示，台南是古都、有豐富的典藏文化。台灣近年高科技產業發展，自嘉義到台南、高雄、屏東發展高科技S廊帶，引領南部地區產業與都市轉型 。為因應南部科技產業持續發展所需資訊服務，政府自106年起推動建設國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心，以國家圖書館的豐富資源與專業服務，成為科技產業及知識軟實力發展的堅強後盾與推力。未來南部分館將扮演南部地區區域發展資訊服務中心、學術研究資源中心及圖書資訊人才培訓中心等角色，以更創新性、完整性方式保存知識資產、促進國際學術交流合作、提升國人閱讀素養，帶動地方發展與繁榮。

潘文忠部長表示，感謝林全拍板台南，工程發包招標16次才確定，感謝陳建仁二話不說提供經費，感謝營造單位勇於承擔。111年8月1日順利動工，預計114年完工，115年開館服務。屆時全民都可以在此享受閱讀、參加文藝活動。國家聯合典藏中心多達 1500萬冊藏書量可協助解決各類型圖書館館藏空間嚴重不足問題，妥善保存台灣重要文化資源。