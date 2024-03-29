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影／泰武國小成年禮勇登北大武山！12歲童扭傷 直升機馳援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣泰武國小六年級男童登北大武山成年禮，上山途中腳扭到，經評估後今天由直升機吊掛下山，送醫無大礙。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣泰武國小六年級男童登北大武山成年禮，上山途中腳扭到，經評估後今天由直升機吊掛下山，送醫無大礙。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣泰武鄉泰武國小，20年來每年登排灣族聖山北大武山做為畢業成年禮，今年3月27日起展開3天2夜攀登活動，首日上山時，一名六年級男學童左腳扭到，腳踝痛到無法行走，昨天未能登頂，下山又有難度，學校昨天下午四點多報案，消防局人員漏夜上山，今天上午由直升機將男童吊掛下山，送醫後無大礙。

北大武山海拔3092公尺，是南台灣唯一超過3千公尺以上高山，也是五嶽之一，泰武國小20年來每年舉辦登北大武山成年禮，登山課程也是學校校本課程，帶領學童們向山林學習與土地對話。

今年是第20年的成年禮，校長和師生共28人參與，屏東縣消防局28日下午4點53分接獲檜谷山莊莊主吳德發轉報，隨即派泰武分隊、來義分隊與大隊部由分隊長鞠曉明帶隊前往，六年級男童意識清醒、但左腳踝疼痛無法行走。消防局人員漏夜上山，晚間10點51分抵達檜谷山莊，評估傷者需直升機支援吊掛後送，今天上午7點25分吊掛至特搜大隊營區，長治分隊救護車載送至屏東基督教醫院治療。

吳德發說，小六男童第一天上山時腳扭到，後腳很痛，昨未隨隊伍登頂，校長請他協助報案，泰武國小校長賴慶安說，男童先前山訓時腳扭到，距離出發登山還約一兩周時間，原以為腳傷痊癒，未料上山後舊傷復發，走到檜谷山莊後，就未讓學童移動，持續冰敷並向消防局報案。

教育處表示，受傷的男童下山後送屏基急診，醫生診斷韌帶受傷，處理後無大礙返家，會請學校再持續關學童復原情況。

今年至今屏縣3所國小到北大武山舉辦成年禮；屏縣府民政處舉辦北大武成年禮今年邁入第27屆，44名年輕朋友，明天起三天將會同原住民部落代表在海拔約3000公尺大武祠，接受山神祝福，完成生命中重要成年禮儀式。

屏東縣泰武國小六年級男童登北大武山成年禮，上山途中腳扭到，經評估後今天由直升機吊掛下山，送醫無大礙。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣泰武國小六年級男童登北大武山成年禮，上山途中腳扭到，經評估後今天由直升機吊掛下山，送醫無大礙。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣泰武國小六年級男童登北大武山成年禮，上山途中腳扭到，經評估後今天由直升機吊掛下山，送醫無大礙。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣泰武國小六年級男童登北大武山成年禮，上山途中腳扭到，經評估後今天由直升機吊掛下山，送醫無大礙。圖／屏東縣消防局提供

北大武山 屏東縣

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