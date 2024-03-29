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大港周末開唱 一卡通聯名推創意限量卡

中央社／ 高雄29日電
第15屆大港開唱將在3月30日、31日登場，為高雄在地指標音樂祭。圖為第14屆大港開唱活動現場，氣氛超High。圖／出日音樂提供（中央社）
第15屆大港開唱將在3月30日、31日登場，為高雄在地指標音樂祭。圖為第14屆大港開唱活動現場，氣氛超High。圖／出日音樂提供（中央社）

2024大港開唱音樂祭（MEGAPORT FESTIVAL）週末高雄駁二藝術特區開唱。

iPASS一卡通再度與大港開唱聯名發行限量聯名「2024大港開唱紀念一卡通」，透視人生透明橘卡設計超酷。

此外，一卡通公司也同步與人氣樂團「滅火器」聯名合作推出限量「聽團衝撞保險卡」一卡通，只在大港現場 iPASS一卡通攤位才可買到，喜愛聽團的大港人別錯過。

大港開唱音樂祭已舉辦15屆，是全台規模最大音樂祭，也是聽團樂迷每年必衝朝聖大型音樂祭，今年預估人潮更上看達15萬人次。

一卡通公司今天新聞稿表示，iPASS一卡通與大港開唱第3年合作，今年卡片延續大港開唱對音樂的態度與精神，以大港開唱代表色橘色為主，採用全透卡體、感應線圈外露設計，具有「透視人生、人生透橘(局)」隱喻，絕對是喜愛大港的粉絲們必收一款。

iPASS一卡通歡慶10週年，也與人氣樂團「滅火器」聯名推出「聽團衝撞保險卡」極限量版一卡通，從跑遍音樂祭聽團人的心聲發想，希望大家保持衝撞的熱情，保庇大港人衝撞不噴裝。

此外，這次一卡通公司還與YouTube「台南妹仔教你講台語」的阿優一起合作，拍攝1支「這十年，作伙向前行」影片，邀請大家參與iPASS一卡通Facebook粉絲團「這十年，作伙向前行」活動，即日起至4月3日完成指定任務有機會抽到限量「聽團衝撞保險卡」一卡通。

一卡通 大港開唱 音樂

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