外地遊客搭高雄輕軌被鎖卡有救了 台北、台中已增設解卡機台

高雄輕軌今年元旦成圓，串起許多觀光亮點與文化遺產，吸引遊客搭乘體驗高雄的魅力，但因持續有零星外縣市遊客不熟悉「上下車都要刷卡」規則，導致票卡因刷卡紀錄不完整而被高雄輕軌鎖卡，高捷公司昨天已在台中捷運的高鐵台中站、台北捷運的台北車站淡水線(B3)，新增設解卡驗票機，被鎖卡的民眾可多利用。

高雄輕軌是台灣第一個一車到底的環狀輕軌捷運系統，路線全長22.1公里，貫穿高雄市的鼓山區、左營區、三民區、鳳山區、苓雅區、前鎮區、鹽埕區等多個行政區，不僅為居民提供更便捷的交通方式，更串聯許多觀光景點及文化遺產，吸引遊客搭乘。

高捷公司表示，高雄輕軌上下車都須刷卡，但有零星外縣市旅客，刷卡進站後出站卻忘了刷卡，導致刷卡紀錄不完整，票卡被高雄輕軌鎖卡，高捷公司陸續接獲外縣市被鎖卡的旅客透過客服電話求助，以往只能請他們將卡片寄回高捷公司。

但從昨天開始，被鎖卡的外縣市遊客，已能利用台中捷運的高鐵台中站、及台北捷運的台北車站淡水線(B3)新增設的解卡驗票機來解卡，但解卡時卡片餘額需大於56元，並確認螢幕顯示出站，才可完成解卡。

高捷公司說，外縣市遊客發現被鎖卡時，多已跨日，解鎖卡的費用包括高雄輕軌最高票價35元加上20元罰款共55元，若卡片餘額僅55元，解卡扣款後卡片餘額變成0元，會無法搭車，但若還有1元，至少可以搭1趟車，出站後卡片餘額會變成負數，但只要再補儲值即可繼續使用。