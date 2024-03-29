快訊

米酵菌酸有多毒？腎科醫：全面性的細胞死亡

美國終於還給沖繩！散失海外的琉球國王肖像畫回歸家鄉

國內首見！寶林中毒死者驗出米酵菌酸 王必勝：非最後結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GO！走跑高雄12熱門景區 賺健康也能抽好禮

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府運發局與教育部體育署聯手打造高雄12處智慧走跑場域，民眾暢跑衛武營、佛光山等熱門景點，賺健康還能抽好禮。記者王昭月／攝影
高市府運發局與教育部體育署聯手打造高雄12處智慧走跑場域，民眾暢跑衛武營、佛光山等熱門景點，賺健康還能抽好禮。記者王昭月／攝影

高市府運發局與教育部體育署聯手打造高雄12處智慧走跑場域，民眾暢跑衛武營、佛光山等熱門景點，將高雄風光盡收眼簾，賺健康還能抽好禮，大獎有價值萬元以上的智慧跑步手錶和體脂機。

高雄市運動發展局宣布「GO！走跑高雄」任務啟動，這項計畫與「Walkii 線上運動會」APP合作，巧妙將走跑運動和數位科技結合，規畫高流亞灣區、澄清湖、西子灣、駁二、佛光山及佛陀紀念館、柴山健行路線、衛武營、文化中心、美術館、鳳山運動園區及蓮池潭等12處走跑場域，鼓勵更多民眾體驗運動科技、賺健康。

高市運發局長侯尊堯表示，運發局過去於苓雅、左營、鹽埕運動中心導入電競自由車課程，去年底爭取到教育部體育署「推動運動科技場域實證計畫」，含補助款及自籌款總計400萬元，以運動闖關型式推「GO！走跑高雄」，活動為期1年，鼓勵市民多到戶外運動，享受運動也飽覽城市風光。

他指出，智慧走跑內容多元，含累積步數的挑戰型任務、給專業跑者的競技任務等，提供不同運動屬性的市民朋友更豐富、趣味的互動式運動體驗，活動期間下載「Walkii線上運動會」APP，收集任務卡並完成指定任務，就有機會獲得合作店家相關優惠及便利超商電子商品券，運發局也在臉書辦2波好禮抽獎活動，抽獎大禮還有價值萬元以上的智慧跑步手錶、體脂機等多重好康。

「舞動陽光」響應此計畫，總經理杜正忠也宣布獎項加碼，只要民眾在鳳山、苓雅運動中心完成活動任務，就送運動中心貴賓券，可以免費游泳、健身2小時。

高市府運發局與教育部體育署聯手打造高雄12處智慧走跑場域，民眾暢跑衛武營、佛光山等熱門景點，賺健康還能抽好禮。記者王昭月／攝影
高市府運發局與教育部體育署聯手打造高雄12處智慧走跑場域，民眾暢跑衛武營、佛光山等熱門景點，賺健康還能抽好禮。記者王昭月／攝影

路跑 運動 高雄市

延伸閱讀

高雄藥局賣「雪花冰」？業者稱「為療癒客人」 衛生局稽查開罰

他讚高雄發展好「會讓外縣市吃味嗎？」 在地人搖頭：這問題沒解決

天候異常高雄多種水果結果率差 農業局籲農友主動通報

不只賣藥！高雄1藥局賣「雪花冰」超特別 破萬人驚呼：無極限

相關新聞

運量提升加掛車廂？ 高捷：不如買新車

高雄捷運運量逐步恢復疫情前水準，今年黃色小鴨及演唱會帶動人潮，捷運加掛車廂、新購列車等問題再浮現，民眾質疑當初月台明明設...

GO！走跑高雄12熱門景區 賺健康也能抽好禮

高市府運發局與教育部體育署聯手打造高雄12處智慧走跑場域，民眾暢跑衛武營、佛光山等熱門景點，將高雄風光盡收眼簾，賺健康還...

高雄性別友善廁所 挨批設置少

高市公家機關目前規畫11處性別友善廁所，實際能用的僅6處，民代發現，不只設置比例少，許多性別友善廁所只將親子廁所及無障礙...

屏縣釋職缺留青年 議員批無新意

屏東縣政府勞青處昨宣布推出「青年育才造林」計畫，除既有公部門暑期工讀職缺，今年也結合在地企業推職場實習體驗，留住青年、育...

公辦都更招商案 國揚奪左營高鐵科技之心

高雄左營高鐵科技之心公辦都更招商案，由國揚實業獲選為最優申請人，兩塊基地總開發面積為4713坪，國揚預計投資188億元，...

歷年之最！金馬議會合辦全國正副議長座談 幾乎全到齊共討論7提案

今年首場全國地方議會議長、副議長聯誼座談會，今年由金門縣議會與連江縣議會共同主辦，全國各縣市共有21個議會議長、副議長出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。