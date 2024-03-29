GO！走跑高雄12熱門景區 賺健康也能抽好禮

高市府運發局與教育部體育署聯手打造高雄12處智慧走跑場域，民眾暢跑衛武營、佛光山等熱門景點，將高雄風光盡收眼簾，賺健康還能抽好禮，大獎有價值萬元以上的智慧跑步手錶和體脂機。

高雄市運動發展局宣布「GO！走跑高雄」任務啟動，這項計畫與「Walkii 線上運動會」APP合作，巧妙將走跑運動和數位科技結合，規畫高流亞灣區、澄清湖、西子灣、駁二、佛光山及佛陀紀念館、柴山健行路線、衛武營、文化中心、美術館、鳳山運動園區及蓮池潭等12處走跑場域，鼓勵更多民眾體驗運動科技、賺健康。

高市運發局長侯尊堯表示，運發局過去於苓雅、左營、鹽埕運動中心導入電競自由車課程，去年底爭取到教育部體育署「推動運動科技場域實證計畫」，含補助款及自籌款總計400萬元，以運動闖關型式推「GO！走跑高雄」，活動為期1年，鼓勵市民多到戶外運動，享受運動也飽覽城市風光。

他指出，智慧走跑內容多元，含累積步數的挑戰型任務、給專業跑者的競技任務等，提供不同運動屬性的市民朋友更豐富、趣味的互動式運動體驗，活動期間下載「Walkii線上運動會」APP，收集任務卡並完成指定任務，就有機會獲得合作店家相關優惠及便利超商電子商品券，運發局也在臉書辦2波好禮抽獎活動，抽獎大禮還有價值萬元以上的智慧跑步手錶、體脂機等多重好康。