公辦都更招商案 國揚奪左營高鐵科技之心

高雄左營高鐵科技之心公辦都更招商案，由國揚實業獲選為最優申請人，兩塊基地總開發面積為4713坪，國揚預計投資188億元，規畫A級辦公室、智慧商場、精品旅館及智慧節能住宅；在三鐵共構的大眾運輸優勢下，變身為北高雄科技新門戶，全新商辦重鎮。民代指若能再貫通高鐵前、後站，發展更加可觀。

高鐵科技之心A、B兩塊基地屬第3種商業區，開發量體達7.2萬坪，可望帶動高鐵車站西側發展。在地議員黃文志樂見市府透過開發案導入半導體科技人才，但高鐵後站過去發展較慢，建議市府提早規畫，最好能新闢道路，便利前後站往來。

高雄副市長林欽榮表示，高雄推動S科技廊帶加速城市轉型，台積電進駐後如虎添翼，高鐵科技之心一案屬高雄「北城計畫」之一，共3家申請人投標，由國揚實業雀屏中選。財政局長陳勇勝說，據國揚初步規畫，兩塊基地將蓋3棟地上26層的商辦及住商大樓。其中A基地將建置左營轉運站，連接楠梓產業園區，B基地則闢建公共托嬰中心等公共設施。另將規畫占地1公頃、30米寬空中大綠台立體人行系統，串聯左營高鐵站。

市府指此案未來可分回 1.8萬坪A級辦公空間，提供科技相關產業鏈廠商，及陽明、交大、清華等校產學合作空間。A基地商辦大樓頂樓也會規畫市民天台「城市願景館」，與市民共享城市天際線。