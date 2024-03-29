高雄性別友善廁所 挨批設置少

高市公家機關目前規畫11處性別友善廁所，實際能用的僅6處，民代發現，不只設置比例少，許多性別友善廁所只將親子廁所及無障礙廁所更換標誌「充數」，造成民眾不知如何使用窘境，高雄市性別平等辦公室回應，去年11月已舉行跨局處會議，今年校園會完成設置56處性別友善廁所，讓民眾如廁更方便。

推開性別友善廁所的門板，單一隔間內，設有站立式小便斗及坐式馬桶，讓不同性別的民眾能自在「方便」，但高雄公家機關規畫11處性別友善廁所，其中5處位在興建中的運動中心，僅6處可用。國中小近2成學校已設置，高中僅1所設置，議員張博洋批評設置比例太少。

據台北市性別辦公室「性別友善地圖」，北市現有75處性別友善廁所，新北市列管公廁也設置31座性別友善廁所，反觀高雄市僅規畫11處，相較其他都會明顯偏少。市議員張博洋說，高雄性別友善廁所太少，家長帶幼童在外頭上廁所時，有時不知該帶進男廁或女廁。幫傭的照顧者陪異性長輩在外如廁，也會碰上相同窘境，有些跨性別者、男女同志只能到未標示男性或女性的無障礙廁所「解決」。

張博洋說，高雄目前僅1所高中有設性別友善廁所，設置率1.8％，除校園設置比例偏低，多數還只把無障礙廁所更換標示充數，建議應將性別友善，統一更名為「多元友善」，大家才能去除使用疑慮。

台灣同志諮詢熱線協會南部辦公室主任劉宇霆表示，日本已明定公共建設須設置「多元使用廁所」，提供身障者、親子、多元性別者等使用，建議市府可祭出獎勵機制給新建大樓，有助提高設置率。高市女性權益促進會理事長吳宜霏認為，現今建築法沒有明確規範和範例，建議市府匯集民間創意想法，讓性別友善廁所能更全面顧及每個族群的需求。

高雄市性別平等辦公室回應，去年11月底跨局處研商，已將市立美術館及新建運動中心作為全市示範場域，校園部分今年底會完成設置56處性別友善廁所，未來空間標示及色彩運用會打破傳統二元性別色系，避免使用有性別意涵或暗示的符號，讓大眾如廁更安心。