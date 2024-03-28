歷年之最！金馬議會合辦全國正副議長座談 幾乎全到齊共討論7提案

今年首場全國地方議會議長、副議長聯誼座談會，今年由金門縣議會與連江縣議會共同主辦，全國各縣市共有21個議會議長、副議長出席與會，會中共討論7項提案，也聚焦在籲請內政部提升議會一級主管職等調整與調整各縣市議會議員及助理待遇。

這項座談會今天下午15點多在台北巿福華飯店舉行，由金門縣議長洪允典、連江縣議長張永江共同主持，內政部特別指派政務次長吳容輝率同民政司代理司長鄭英弘列席回應會中討論議題。

洪允典表示，因為現在正逢離島霧季，班機起降經常受天候因素影響，因此與張永江議長協商後達成共識移師台北共舉辦此次的座談會；聯誼會會長、同時也是新北市議長蔣根煌表示，全國地方正副議長聯誼會定期舉辦能讓各議會彼此分享議事經驗，如果有遇需要解決的事項，也可藉由聯誼會的提案獲得中央的重視。

據了解，全國地方議會議長副議長聯誼座談會自民國94年倡議發起已經歷時19年，由各縣市議會約定每4個月集會一次，會議宗旨為促進各縣市議政經驗交流，增進會際間情感，提昇議事效能，因此，對於凝聚議政共識，強化議事效能可謂功能顯著。

此次座談會是全國性地方議會聚會，為擴大實質活動效益，金門縣與連江縣議會特別商請金酒與馬酒公司及觀光處到場辦理推介活動，金酒公司也提供調酒與精釀啤酒讓大家試飲，在現場獲得一致好評；觀光處的老兵召集令與博餅攤位，讓與會貴賓體驗金門的戰地及傳統文化，增添不少歡樂氣氛。

今天會中共討論各地方議會提案計7案，分別是新北市議會1案、苗栗縣議會1案，以及金門縣議會與連江縣議會共同提案5案。會議重點聚焦在二部分，一則籲請內政部提升議會行政單位主管職等，將直轄市議會一級主管職務列等調整為簡任第11職等至簡任第12職等；縣市議會一級主管職務列等調整為簡任第10職等至簡任11職等，體現地方立法機關與行政機關之機關屬性與法律位階之對等性及衡平性。

此外，就是調整地方各縣市議會議員及助理待遇一事，主因在民意代表支給條例自89年1月29日公布施行，迄今已逾20餘年，當中物價成本波動，及公務員待遇多次調薪，唯獨地方民意代表福利待遇和助理工資，始終聞風不動，非常不合理，所以才提案建議爭取修法，調升地方議員所應享有福利待遇。

對此，吳容輝當場也表示，該案已獲得內政部納入修法法案，只待完成立法程序。