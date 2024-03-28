高雄藥局賣「雪花冰」？業者稱「為療癒客人」 衛生局稽查開罰

高雄市一家藥局竟在店裡賣「雪花冰」，有多種口味，竟灑上益生菌，引起網友關注討論。衛生局前往稽查，發現多項違反《食安法》事項，依法處6萬元以上罰鍰並限期改善，另有疑涉《藥事法》事項，將從嚴辦理，業者也決定停止販賣雪花冰。

對此業者表示，在藥局販售雪花冰並非為了牟利，而是要療癒經常來拿慢性病藥的客人，因為「吃藥很苦、生活很苦，想給客人一些甜蜜的感覺」，原本是好的善意，但沒想到引起衛生局的關注，「我們其實有點挫折！」

有網友在IG上拍影片分享，某天他去藥局買藥時，意外發現店家竟有販售「手拿雪花冰」，有多種口味，他後來買了可樂和可爾必思口味。他指出，雪花冰冰晶細緻，最特別的是藥局會在冰上灑益生菌幫助消化。

藥局去年在臉書透露，想讓民眾品嘗甜食的美味，也希望能讓大家吃的無負擔，因此特別引進飲料倒入3秒就變成雪花冰的冰品機，現場打開可樂、汽水、巧克力飲品、養樂多等，倒入機器後製成雪花冰，現點現做，希望讓客人有滿滿的驚喜。

衛生局到場稽查發現，業者販售冰品的器具陳列於營業場所，依《食品良好衛生規範準則》查有工作人員未體檢、食材未採先進先出、未保留食材來源相關資料等缺失，衛生局依《食品安全衛生管理法》飭令業者限期改善，若複查未改善將處6萬元以上罰鍰。

再查營業場所冰品機台後方，查獲「東尼甜玉米片」（效期2023.2.1）等6項逾期產品，依違反《食安法》逾期產品就地監督銷毀，並處6萬元以上罰鍰。另查營業處所桌檯放置數包未有藥品許可證字號的益生菌，業者無法提供合法購買憑證等資料，疑涉《藥事法》從嚴辦理。

雪花冰一杯59元，多達15種配料可挑選。業者說，雪花冰並沒有賺錢，而是要服務病人，有人把來藥局買雪花冰的影片貼上網路，許多網友轉發，衛生局今早也派人來稽查，因此決定停止販賣雪花冰。