清明應景食品抽驗 屏東3件不合格花生粉驗黃麴毒素超標
清明時節將至，屏東縣政府加強抽驗清明節應景食品共48件，檢驗結果3件不合格，高樹鄉一家生鮮超市販售的花生粉，驗出黃麴毒素總量超標（標準4μg/kg以下），已移請源頭所轄台南市府衛生局處辦。另萬丹鄉某生鮮超市的高麗菜及地瓜葉各1件檢出農藥殘留不符規定，農業處追溯生產者。
衛生局表示，這次抽驗品項有春捲、潤餅皮（春捲皮）菱形糕、雙糕潤、花生粉、紅圓、豆干、禽肉品、梅花肉片、水產品、蔬菜類及素雞等應景或祭祀產品。
衛生局表示，檢驗項目包括食品中微生物衛生標準、甲醛、防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、規定外色素、總黃麴毒素、農藥多重殘留分析（五）410項、乙型受體素、動物用藥多重殘留（48項）、還原型孔雀綠、結晶紫及其代謝物、全素食品類產品動物性成分等項目。
衛生局表示，檢驗結果1件花生粉黃麴毒素總量超標（標準4μg/kg以下），已移請源頭所轄台南市政府衛生局處辦，另有高麗菜及地瓜葉各1件檢出農藥殘留不符規定，則由農業處追溯生產者。
衛生局提醒，祭祖供品長時間放置室溫下易孳生微生物，建議冷藏保存，以維持食品新鮮度，祭祀後應將食品充分加熱後再食用，以確保食品安全。
衛生局表示，粿類食品外皮大多以糯米製成，黏性高且不易消化，如年長者或幼兒食用時，最好能協助切成小塊後再進食，以避免發生食道阻塞危險；購買的花生粉如未使用完畢應密封冷藏或置於乾燥環境，避免黃麴黴菌滋生，產生黃麴毒素。此次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站（https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx）。
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