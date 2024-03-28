據點米其林志工大廚賽 歸來牛蒡油飯重現阿嬤味道奪冠

屏東縣府社區關懷據點布建密度突破9成，屏東南北狹長，族群多元，也造就多元餐飲文化，為提升社區照顧關懷據點餐飲志工的職能及促進廚藝交流，縣府今舉辦「志工大廚PK賽」分三組，油飯、飯湯、與創意料理，42個社區報名參加，歸來社區據點，將在地牛蒡入菜，呈現「阿嬤油飯」風味，兼顧營養價值，拿下油飯組冠軍。

各社區據點端出美味料理，縣長周春米逐一走訪，周春米開心說「大家就知道平常關懷據點的長輩們吃得多好」，感謝社區的志工大廚們，平常用最好的廚藝、最棒的創意，幫阿公阿嬤設計好吃、健康又營養的料理，在第一線為縣府照顧社區的長輩。

競賽類組分飯湯、油飯及創意料理組，評審團由衛生局營養師及大仁科大餐飲系老師擔任，分別針對營養衛生、食材運用、擺盤設計及整體評價評分，選出冠、亞、季軍並頒發金、銀、銅牌獎及獎金以資鼓勵。

油飯組拿下冠軍的是屏東市歸來社區發展協會製作「牛蒡喜迎春油飯」，結合歸來在地牛蒡入菜料理，深受長輩們喜愛，歸來社區志工陳易彣說，歸來三寶牛蒡，青蔥，豆薯，這次主題以「阿嬤的油飯」，融入歸來特色牛蒡，牛蒡油飯，也是歸來人小時候記憶中阿嬤油飯的味道，結合營養師，做營養份量調配，讓長輩吃得更健康。

陳易彣說，除了油飯外，還有推出重烘焙牛蒡茶，喝起來很像咖啡，且沒有咖啡因，創新口味調配，跟記憶中傳統油飯搭配，新舊互相融合。

社會處表示，社區照顧關懷據點含文健站已突破400處，最受長輩喜愛餐飲服務截至去年底達67萬7135人次，餐飲志工在據點扮演重要角色，讓長輩吃得好，還要吃得巧，每周都苦思餐飲變化，提升據點餐飲品質，舉辦銀閃閃廚藝競賽。

得獎名單 飯湯組：金獎／東港鎮興和社區紅豆海鮮飯湯、銀獎／萬丹鄉興全社區刈稻飯湯、銅獎／佳冬鄉昌隆社區活力滿滿飯湯。 油飯組：金獎／屏東市歸來社區牛蒡喜迎春油飯、銀獎／長治鄉繁昌社區龍來呷飯、銅獎／屏東市華山社區八寶油飯。 創意料理組：金獎／屏東市龍華社區梅花鮭魚米飯香、銀獎／萬巒鄉萬金社區黃金麵疙瘩、銅獎／恆春鎮城北社區印尼牛肉丸。