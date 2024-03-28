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可調控室內溫度綠建築屏東西市場 3月29日起開始招商申請

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，城鄉發展處今宣布，3月29日到4月19日接受招商報名申請，4月8日舉辦招商說明會。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，城鄉發展處今宣布，3月29日到4月19日接受招商報名申請，4月8日舉辦招商說明會。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，室內有中央空調及無障礙電梯，戶外停車場共提供240個汽機車停車位，讓民眾能在好停車、便利舒適的環境採買購物，屏東縣府城鄉發展處今宣布，3月29日到4月19日接受招商報名申請，4月8日舉辦招商說明會。

城鄉發展處表示，屏東西市場規畫78個開放式攤位、16間店鋪，3月29日起至4月19日止接受招商報名申請。此次招商預計引進多樣性業種，涵蓋生鮮、蔬果、熟食、百貨等類型，讓民眾能一次購足生活必需品。

西市場距離屏東火車站車程約5分鐘，未來配合屏東高鐵特定區，生活機能優渥、交通便捷，發展前景看好。另因應直播電商趨勢，市場也設置直播空間，提供攤商申請使用，帶動線上線下業績。

城鄉發展處表示，此次招商對象包含設籍屏東縣滿3個月以上的自然人，以及立案的法人、公司或商號，有意願的申請人可將招商報名申請資料填妥後，郵寄或親送至屏東縣政府城鄉發展處工商科（屏東縣屏東市自由路527號）。招商申請結束後，將進行公開抽籤作業，歡迎攤商踴躍申請進駐。

4月8日舉行招商說明會，相關資訊可至屏縣府官網查詢或電洽08-7320415轉3359或3373城鄉發展處工商科。

屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，城鄉發展處今宣布，3月29日到4月19日接受招商報名申請，4月8日舉辦招商說明會。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，城鄉發展處今宣布，3月29日到4月19日接受招商報名申請，4月8日舉辦招商說明會。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，城鄉發展處今宣布，3月29日到4月19日接受招商報名申請，4月8日舉辦招商說明會。圖／屏東縣政府提供
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