金門友善水獺生態服務給付啟動 祭重賞邀你共同保育

農業部林業及自然保育署自今年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，其中指定金門縣的瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點，將透過生態服務給付方式，鼓勵民眾關心生活周遭環境，採取友善環境的作為，其中民眾如發現路殺或死亡水獺，立即通報縣府，每案將給優先通報者2千元獎勵金。

金門縣府建設處指出，本年度給付方案，共規劃為三大項目，包含以社區為對象之「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵之「自主通報給付」、以及通報水獺受傷或死亡之「水獺通報獎勵金」，其中社區巡護自即日起開放申請。

建設處長黃儒新表示，112年度共有20個社區申請巡守隊，透過紅外線自動相機架設，有16隊社區拍攝到水獺影像，並協助整理水域周邊環境，移除廢棄網具及垃圾，已有良好成效。

建設處表示，不論有無水獺出沒，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，至於社區風水池、溝渠等水獺可能出沒區域進行巡守，如有發現棄置網具垃圾、水域汙染等讓水獺環境品質降低情形，通報相關單位或協助處理，每月依執行比例核發5千元獎金；倘若於巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機，有拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

另民眾如有發現疑似水獺危害魚塭或養殖區域，在不危害水獺生存下，立即通報縣府，經縣府勘查確有水獺活動及受危害事證者，先發給3千元獎勵金，每場域每次以領取1次為限；而此區域於評估後，民眾願意配合架設相機監測且改採友善設施者，在3個月內以自動相機拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年領取1次為限。

此外，若民眾有發現傷病的水獺個體並通報縣府前往救援，且經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與5千元獎勵金；另發現路殺或死亡之水獺，立即通報縣府，每案將核予優先通報者2千元之水獺死亡通報獎勵金。

近年遊蕩犬貓的攻擊對於野生動物造成不小的威脅，包括咬死咬傷野生動物、競爭野外棲息地、傳播疾病等等，本次為保育在地野生動物，特別增設一條件，凡領取本方案相關生態服務給付者，不得放養犬（貓）及餵養遊蕩犬（貓），經勸導後再發現仍未改善者，則撤銷當年度申請資格並返還已領取之獎勵金。

建設處表示，有意申請巡守獎勵之社區或團體，請檢附113年度金門水獺生態給付申請書並函文向縣府建設處農林科申請，申請期限至113年4月22日截止，詳情可洽建設處農林科：082-321254。