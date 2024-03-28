封櫃啟航！3月正值恆春洋蔥產季 今年首批外銷日本21.6噸

3月正值恆春洋蔥產季，農業部國際事務司、農糧署行銷洋蔥，輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社，洋蔥外銷日本沖繩，為國產洋蔥外銷開創新藍海。農糧署副署長姚志旺說，洋蔥以往外銷韓國、馬來西亞，今年進軍日本市場，首批21.6噸。

姚志旺說，恆春地區洋蔥近年來雖然面積漸少，但恆春地區洋蔥因為有落山風特殊的氣候條件，吃起來特別香甜，洋蔥今年進軍本市場，以往多以韓國、馬來西亞為主，希望讓國外消費者認識台灣美味洋蔥。

農糧署指出，今年洋蔥種植面積約1668公頃，年產量約8萬2185公噸，主要產區彰化、雲林、高雄及屏東等地，產期從12月至隔年4月，可貯藏4到5個月。今年生育期間氣候合宜，洋蔥生長情形良好，質地細緻，鮮甜可口，依照3月台果菜批發市場平均每公斤交易價格11.9元，價格實惠，符合啟動外銷時機。

農糧署表示，3月1日迄今洋蔥已外銷韓國、馬來西亞等市場共462公噸，今年外銷目標1000噸。

恆春大和蔬果生產合作社採集團產區及契作模式，全年契作生產面積達220公頃，計畫產銷及安全用藥管理，確保品質及安全。除供應國內消費需求外，也外銷國際市場，大和蔬果生產合作社今年已外銷韓國284公噸、馬來西亞26公噸，今年首批銷日本21.6噸，今下午封櫃，預定3月31日抵達日本沖繩。