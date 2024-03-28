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原設計6節車廂…通勤族不解「為何不加掛？」高捷：改車還不如買車

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高捷當初設計興建採高運量6節車廂，但因考量乘客數，與市府合約先以3節車廂營運。圖／高捷提供
高捷當初設計興建採高運量6節車廂，但因考量乘客數，與市府合約先以3節車廂營運。圖／高捷提供

高雄捷運運量正逐步恢復疫情前水準，最近黃色小鴨及五月天演唱會帶動人潮搭乘，網路上「高捷要不要加掛車廂」問題再浮現。高捷表示，目前列車運能足夠，無加掛車廂必要；加掛勢必得改車，就算未來運量成長，「改車還不如買車」。

高捷當初設計興建採高運量，共6節車廂，但因考量乘客數不足，與市府合約先以3節車廂營運，待未來運量提升再加至6節，所以包括月台、軌道、列車等相關機電、號誌等系統，全都以3節車廂規格設計。

高捷近年隨著站體增加、輕軌通車，及市府活動、演唱會等加持下，運量持續上升，今年至今捷運日平均運量為18.3萬人次，已逼近疫情前水準，高捷車廂加掛問題再度被討論。

通勤的陳小姐說，美麗島站上下班時間人潮多，有時人多到得等下一班；看到人潮都擠在月台前段，後段卻空空的，很懷疑當初月台明明設計成6節車廂，為什麼不加掛？

高捷表示，加掛車廂「茲事體大」，以車站而言，後三節月台門的傳動、控制、燈號等設備必須加裝，軌道號誌系統也要重改。列車問題更大，列車兩端是駕駛室，加掛必須把每節列車「切開」重新組裝，串聯的電路要重配、馬達的功率要重算等諸多工程，龐大繁雜。

若要加掛車廂，必須送到國外施工，或請國外技師來台灣，曠日費時將影響捷運正常營運，費用也非常可觀，改車亦會增加風險，整體評估下來，加掛還不如直接新購列車。

高捷目前有42組列車，平時用到30組，分別為紅線19組、橘線11組，剩餘保留為維修、增班調度車組。高捷強調，目前列車運能足夠，平日尖峰都還有餘車，跨年、演唱會等大型活動時才會「全員出動」。另外高捷尚有「常態型區間車」及機動調度「打點車」等「撇步」還未出手，列車運能絕無問題。

為配合高雄捷運岡山路竹延伸線、小港林園線計畫，高捷預計採購16組新列車，搭配現有42組列車，將可滿足高捷紅、橘線整體運能需求。

高捷當初設計興建採高運量6節車廂，但先以3節車廂營運，人潮都擠在月台前段。圖／高捷提供
高捷當初設計興建採高運量6節車廂，但先以3節車廂營運，人潮都擠在月台前段。圖／高捷提供

車廂 輕軌 高捷

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