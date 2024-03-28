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公私協力挺青年 屏縣府攜手企業推出青年多元職場體驗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（前排右四）、縣府勞青處長李雨蓁（前排右五）說明青年多元職場體驗政策推動，公私合作，留住青年。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排右四）、縣府勞青處長李雨蓁（前排右五）說明青年多元職場體驗政策推動，公私合作，留住青年。記者劉星君／攝影

留住青年屏東縣政府勞青處今宣布，推出「青年育才造林」計畫，除既有大專青年學生公部門暑期職缺工讀，今年推出職場實習體驗，結合在地企業參訪、實習。縣長周春米說，透過多元職業體驗學習，留住青年，育才造林。藍營議員認為，跟前幾年政策大同小異看不出新意；綠議員說，今年增加在地企業見習，讓大學生到業界職場體驗，產官學媒合，提高人才留縣機會。

屏東縣政府今舉辦「育才造林」青年多元職場體驗政策發布記者會，縣長周春米說，青年成長是地方發展重要支撐，縣府致力成為青年人才搖籃，鼓勵應屆畢業青年留縣或返鄉就業。

「喜歡，青年就會留下來！」勞青處長李雨蓁說，面對青年就業或創業之職涯發展，號召屏東在地亮點企業、地方創生團隊、青創品牌店家等企業資源，推出一系列「挺青年」，包括公部門暑期工讀、地方創生見習、職場實習體驗、亮點企業參訪及多元的職涯講座與職前實戰準備課程，公私協力創造適合移居、返鄉與在地青年職場友善環境，為即將步入職場青年提供多元化職場體驗和職業探索，提早認識屏東的優質企業，讓青年喜歡上屏東。

屏東科技產業園區廠商罡旻企業公司生產小型快艇、內外銷都有，內銷包含海軍、陸軍，海巡署，外銷新加坡、汶萊等，首次與縣府合作提供企業實習等名額，該公司總辦室主任黃仁正說，歡迎機電、機械，資訊工程，造船系等相關科系學生，透過實習對公司產品有所了解，從中產生興趣，期盼能獲得在地人才。

國民黨議員陳揚說，挺青年政策內容跟前幾年大同小異看不出什麼新意，對青年人口外流緩解還是有限。屏東高房價低薪是外流主因，年輕人在屏東沒有較高薪工作看不到未來，建議媒合大學院校針對科學園區航太產業學程，讓學生畢業就能留在屏東就業。

民進黨議員梁育慈說，勞青處今年特別增加在地企業見習工作機會名額，讓大學生直接到業界職業體驗，對即將進入職場的年輕人是很好的經驗，透過產官學媒合模式提高人才留縣發展的機會。

屏東縣府勞青處長李雨蓁今說明，屏東縣青年多元職場體驗政策發布相關內容，期盼透過多元職業體驗學習機會，留住青年，育才造林。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處長李雨蓁今說明，屏東縣青年多元職場體驗政策發布相關內容，期盼透過多元職業體驗學習機會，留住青年，育才造林。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左四）、縣府勞青處長李雨蓁（左二）說明青年多元職場體驗政策推動，公私合作，留住青年。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左四）、縣府勞青處長李雨蓁（左二）說明青年多元職場體驗政策推動，公私合作，留住青年。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 職場 青年

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