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蔡英文「畢旅」到澎湖！親種薰衣草珊瑚 盼海洋生態保育更獲重視

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
總統蔡英文今天在澎湖縣長陳光復等人陪同下，參訪澎湖海洋保育教育中心。圖／總統府提供
總統蔡英文今天在澎湖縣長陳光復等人陪同下，參訪澎湖海洋保育教育中心。圖／總統府提供

即將卸任的總統蔡英文今天上午前往澎湖縣，在澎湖縣長陳光復等人陪同下參訪澎湖海洋保育教育中心，被視為「畢業旅行」。蔡英文到各展區了解大型海藻養殖、珊瑚復育、馬糞海膽養殖成果，並親自種下一株紫色薰衣草珊瑚，以實際行動表達對海洋保育與環境教育的重視。

蔡英文今天上午11時許，與澎湖縣長陳光復、總統府副秘書長黃重諺及行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲等人一起參訪澎湖海洋保育教育中心。

蔡英文抵達後，首先由澎湖縣水產種苗繁殖場場長柯志鴻進行導覽，至各展區了解該中心大型海藻養殖、珊瑚復育、馬糞海膽養殖成果，以及海洋保育、復育等推廣工作。

澎湖海洋保育教育中心向蔡英文秀出自行研發的海葡萄冰淇淋，以展示海藻養殖與應用的成果；也向蔡英文講解南方四島國家公園經復育後，目前有整片的俗稱「薰衣草珊瑚」的紫色鹿角珊瑚。

澎湖海洋保育教育中心說，蔡英文看到薰衣草珊瑚，忍不住讚嘆珊瑚之美，並親自種下一株紫色鹿角珊瑚。蔡英文表示，期盼國人重視海洋生態保育，共同為保護海洋盡一分心力。

總統蔡英文今天參訪澎湖海洋保育教育中心。圖／總統府提供
總統蔡英文今天參訪澎湖海洋保育教育中心。圖／總統府提供
總統蔡英文親自種下一株珊瑚，期盼國人重視海洋生態保育，共同為保護海洋盡一分心力。圖／總統府提供
總統蔡英文親自種下一株珊瑚，期盼國人重視海洋生態保育，共同為保護海洋盡一分心力。圖／總統府提供
海洋保育教育中心向總統蔡英文展示海葡萄冰淇淋。圖／總統府提供
海洋保育教育中心向總統蔡英文展示海葡萄冰淇淋。圖／總統府提供
總統蔡英文在海洋保育教育中心，了解海藻養殖成果。圖／總統府提供
總統蔡英文在海洋保育教育中心，了解海藻養殖成果。圖／總統府提供

澎湖縣 珊瑚 生態保育 蔡英文

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