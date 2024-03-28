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高雄瘋兒童節 推出大型海洋樂園、高史博童樂派對

中央社／ 高雄28日電

高雄市政府今年兒童節規畫系列活動，4月4日至7日，4天連假期間推出吃喝玩樂「5大亮點」。除「海洋狂想曲 歡樂大冒險」將於衛武營都會公園登場外，許多主題、藝文場館紛紛推出「童」樂活動。

高雄市政府清明、兒童節連假總動員，將高雄市打造成一座大型兒童樂園。包括科工館、壽山動物園、駁二藝術特區、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站-糖鐵故事館等館所，同步推出12歲以下免費入場。

高雄市立歷史博物館今天發布新聞稿表示，聯合轄下各館於3月30日至4月7日舉辦「童樂派對Just forfun!」，透過趣味體驗、戲劇演出、小手拉大手門票組合與賣店優惠，邀請親子到博物館同樂同遊。

「童樂派對」包含多項體驗與優惠，除了有賣店滿額抽好禮，4月4日至7日哈瑪星台灣鐵道館推出「事事如意超值優惠」專案，一次暢玩模型展和搭乘超人氣小火車。

高史博4月4日至7日推出「高史伯在哪裡」的拼圖活動，集滿館內指定的「高史伯」就有機會獲得精美禮物。5日將有「史伯English繪本小時光」，親子觀眾將跟著人氣英語繪本老師解開酪梨的神祕身世。同日還有由世界小丑先生帶來的「史伯家的小丑派對」互動遊戲。

市府表示，作為送給全國親子兒童節禮物，「海洋狂想曲 歡樂大冒險」活動主場位於衛武營都會公園東側草坪，由市府與紙風車文教基金會共同為孩子打造一座台灣原創樂園。

樂園以海洋為主題的7座超大型充氣裝置以及戲劇體驗，帶來全世界最大的小丑魚、近20公尺長的無敵好玩大王烏賊、40場全時段舞台表演、15項親子互動體驗，另有美食攤位、闖關體驗活動區。紙風車將推出經典兒童節目「哪吒鬧龍宮」全新再製版。

觀光局表示，市府邀集多家飯店推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得經發局加碼贈送的商圈夜市券，或是獲得驚喜小禮。包括大立百貨、統一夢時代購物中心摩天輪、義大遊樂世界、SKM Park鈴鹿賽道樂園，都共襄盛舉，送出各式搭乘或入場優惠方案。

住宿方面，承億酒店推出「春季線上旅展」，31日前「五星級住宿券」套票買5送1，每晚只要新台幣4999元。另有「貳陸日全食美食遨遊券」套票，可選擇平日午餐，或平假日下午茶購買，優惠近7.5折。

高雄福華飯店也推出線上限量限時春季餐券，其中包括超值餐飲聯合券每套只要1699元，有珍珠坊海鮮雙人組合餐、Smile One精緻涮涮鍋或網美咖啡廳HOVII Cafe西式料理雙人套餐3種不同風味料理可選擇，或是也可選擇老饕最愛的江南春一品明爐烤鴨。

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