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全國汙水下水道建設評鑑 高市再獲「優等」殊榮

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市臨海水資源中心。圖／水利局提供
高雄市臨海水資源中心。圖／水利局提供

高雄市建設汙水下水道有成，建置大型揚水站、再生水廠，每日供應再生水7.8萬噸，績效全國第一，為了穩定產業用水，已啟動北高雄的橋頭、楠梓兩座再生水廠，未來每日可增加供應11萬噸再生水，有助穩定水情，今年在全國汙水下水道建設計畫考核評鑑作業，榮獲全國唯二「優等」殊榮，將在4月17日頒獎。

水利局說，高雄市由副市長林欽榮帶隊參與「112年度直轄市及縣（市）政府汙水下水道建設計畫考核評鑑作業」，展示高雄汙水下水道建設及營運管理績效，經內政部營建署評鑑結果揭曉，高雄市繼前年獲得「特優」、去年獲得「優等」，今年再度拿下「優等」殊榮，今年另一獲得優等的城市是桃園市。

水利局表示，高雄市共計7座汙水處理廠、管線長度1798公里，8座水質淨化場，汙水用戶接管普及率50.22%，每日處理水量約86萬噸，除整體接管普及率目標達成；學校、機關等單位在去年接管計17戶，並爭取內政部補助建設第二過港段及備援系統，以利延壽既有汙水幹管，並同步建置大型揚水站。

水利局說，配合中央政策因應全球氣候變遷，接軌2050年淨零碳排，國土署去年在旗美汙水處理廠啟動進行減碳工程及碳中和示範計畫，且為推動水資源永續利用，目前高市鳳山、臨海水資源中心，每日再生水供應量7.8萬噸，績效全國第一，並因應接續產業投資高雄需求，已啟動北高雄2座再生水廠，其中橋頭廠興建中、楠梓廠刻正設計中，未來每日可再新增供應11萬噸。

水利局表示，全國汙水建設考核評鑑榮獲佳績，除感謝內政部營建署對高雄市汙水建設成果給予最高的肯定，也感謝市民忍受汙水建設期間帶來的不便，配合拆除後巷違建辦理用戶接管工程，改善居家生活環境及河川水體水質。

高市水利局跨部會協助國軍旗津營區汙水納入公共汙水下水道，有效改善營區環境衛生及軍港水質。圖／水利局提供
高市水利局跨部會協助國軍旗津營區汙水納入公共汙水下水道，有效改善營區環境衛生及軍港水質。圖／水利局提供
112年度全國汙水下水道建設計畫考核評鑑會議結果揭曉，高雄市榮獲「優等」殊榮。記者王勇超／翻攝
112年度全國汙水下水道建設計畫考核評鑑會議結果揭曉，高雄市榮獲「優等」殊榮。記者王勇超／翻攝

水利局 水資源 水質 高雄市

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