7旬男遊大陸突重病 台辦、紅會協助募款

70歲吳姓老翁在本月6日前往大陸，本來要到老家廣西掃墓，先提前到福州旅遊，不料因身體不適送醫，經醫生診斷為高血壓心臟病伴隨心力衰竭等重症，在加護病房住了8天，每天醫療費用高達1萬人民幣，家屬無力負擔向金門縣紅十字會求助，最終透過台辦與兩岸紅會的協助，昨天下午經由小三通順利返台就醫。

金門縣紅十字會總幹事呂忠飛昨陪同吳姓老翁與家屬搭乘小三通船班，下午2時30分抵達金門，包括金門縣紅十字會長洪國正、副會長許玉昭、金門港務處長許嘉興等人都到場關心與協助。

據了解，吳翁本月初前往大陸旅遊並預計回廣西掃墓，因為買不到動車的車票，先到平潭一帶旅遊，不料在19日突感身體不適，送往福建醫科大學附屬第一醫院治療，經醫生診斷為高血壓心臟病伴隨心力衰竭，病況危急，需要送回台灣進一步治療。

家屬在大陸人生地不熟，又無力負擔每天約1萬元人民幣的醫療費，向金門縣紅十字會申請醫療緊急救援，期間也獲得大陸福州、廈門台辦協助，台辦等單位協助發起募款，幫家屬度過難關。

洪國正表示，從去年2月小三通復航後，累積有19件台胞罹患重症透過小三通人道救援返金個案，今年迄今是第8件緊急醫療救護申請案。