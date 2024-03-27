屏東官版「第一鮪」延至4/1後通報 民間「第一鮪」定置網業者搶先起獲

黑鮪魚汛期將至，屏東黑鮪魚文化觀光季暖身的「第一鮪」活動已起跑，由於近年漁獲量增且「第一鮪」提早報到，為縮短拍賣至5月觀光季的等待時間，今年起獲時間首度延至4月1日後通報，500多艘符合資格的漁船只有1名幸運兒，被形容像中百萬樂透；民間「第一鮪」上周由定置網業者捕獲送拍賣，291公斤拍出每公斤800元。

黑鮪魚正式名稱是太平洋黑鮪，每年4至6月魚汛期間，屏東東港和宜蘭南方澳是全台兩大進貨港，東港以六成居冠；東港黑鮪早年以外銷日本為主，曾締造「海中黑金」傳奇，2001年，日本經濟衰退銷量大減、價格暴跌，前屏東縣長的蘇嘉全2開辦黑鮪魚文化觀光季，之後加辦「第一鮪」活動，再邀東港海鮮餐廳開發新食譜，打破單一生魚片吃法，搖身一變為全身都可取用的高經濟魚種。

2002年起開辦「第一鮪」活動後，漁民每年爭搶頭采成為重頭戲，條件訂定嚴謹，包括限定台灣沿近海捕獲的北方黑鮪，重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲綁上生態標籤立即通報漁業電台及最先航抵東港漁港、限設籍屏東及高雄市所屬漁船等，去年拍賣會創下每公斤1萬200元的歷史新高價，雖是公益和宣傳性質，但和市場拍賣價相差十倍獲漁民形容如中樂透。

東漁區漁會總幹事鄭鈺宸說，黑鮪魚季「第一鮪」拍賣像是活動開跑的象徵，把人氣、商機帶進來，搶得第一鮪也被漁民視為榮耀，地方非常重視，但也反映，近年不僅漁獲量增加，且「第一鮪」多提早報到，拍賣會距5月開幕仍有段時間，為縮短至5月觀光季的等待時間，今年延後至4月1日後通知規定，未來會視施行狀況與縣府討論是否滾動調整。