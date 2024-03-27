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清明掃墓看過來！高雄6墓園周末、連假交通管制

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
清明節掃墓，高雄市警局規畫在6大墓園區設交管措施。圖／高雄市警交通大隊提供
清明節掃墓，高雄市警局規畫在6大墓園區設交管措施。圖／高雄市警交通大隊提供

清明節遇連續假日，可能出現掃墓車潮，高雄市警局對6大墓園或納骨塔周邊道路，規畫交通管制措施，3月30日、31日及連假期間上哨。警方呼籲掃墓民眾，避開易壅塞時段。

高雄市警交通大隊今天表示，清明掃墓，警方規畫3月30日、31日及4月4日至7日，在市立殯儀館、鳥松納骨塔、覆鼎金公墓、鼓山元亨寺、燕巢深水公墓、鳳山拷潭公墓、大樹第一納骨塔及旗津生命紀念館等周邊道路設交管措施，市府也排掃墓接駁專車，可供掃墓民眾搭乘。

因清明連假可能出現掃墓車潮，高雄警方在國道1號中正、建國、九如等交流道、國道10號大中、仁武等交流道，規畫每天上午8時至中午12時、下午3時至晚間7時易壅塞時段，增派警力疏導交通，避免塞車。

高雄市警局對6處墓園區規畫交通管制措施如下：

一、市立殯儀館、鳥松納骨塔、覆鼎金公墓：

①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日上午7時至下午4時。

②管制方式：本館路600巷視現場交通狀況機動單行管制（汽車往北行駛，公車除外），鼎金一巷（墓區道路）禁止車輛進入。

二、鼓山區元亨寺：

①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日上午7時至下午4時。

②興隆路彈性實施單行動線管制，車輛單行管制（由興隆路進入，萬壽路駛出）。民眾可將車輛停放於台泥停車場，4月4日車輛自元亨寺停車場後門產業道路，往台泥停車場離開。

三、燕巢深水山公墓：

①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日上午7時至下午4時。

②管制方式及免費接駁車服務：車輛繞至仁愛之家前，廻轉進入墓區；深水路4巷道路兩側禁止停車，執行違規拖吊工作。民眾可搭乘捷運至R21都會公園站4號出口，搭乘市府免費接駁車往返；墓區設有巡迴接駁車供搭乘。

四、鳳山拷潭公墓：

①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日上午7時至下午4時。

②管制方式：過埤路2巷／懷恩路口及過埤路2巷口，管制汽車進入。車輛停放過埤路2巷獅頭宮旁海吉貨櫃場第一臨時停車場、明峰貨櫃場第二臨時停車場。

五、大樹第一納骨塔：

①管制時間：3月30日、31日及4月4日每日上午7時至下午4時。

②管制方式：汽、機車由小坪路南側入、北側出（逆時針循環），或將車輛停放於大樹區公所周邊道路退縮地，該公所後門設有機車場臨時停車區。

六、旗津生命紀念館：

①管制時間：3月30日、31日及4月4、5、6、7日每日上午7時至下午4時。

②管制方式及免費接駁車服務：中洲二路旗津生命紀念館前（北汕巷至中洲二路289巷）區間路段，實施汽車往北單行管制。民眾可搭乘捷運至R5前鎮高中站，搭乘市府免費接駁車，經前鎮至旗津過港隧道往返。

交通管制 停車場 公墓 納骨塔 高雄市

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