清明掃墓看過來！高雄6墓園周末、連假交通管制

清明節遇連續假日，可能出現掃墓車潮，高雄市警局對6大墓園或納骨塔周邊道路，規畫交通管制措施，3月30日、31日及連假期間上哨。警方呼籲掃墓民眾，避開易壅塞時段。

高雄市警交通大隊今天表示，清明掃墓，警方規畫3月30日、31日及4月4日至7日，在市立殯儀館、鳥松納骨塔、覆鼎金公墓、鼓山元亨寺、燕巢深水公墓、鳳山拷潭公墓、大樹第一納骨塔及旗津生命紀念館等周邊道路設交管措施，市府也排掃墓接駁專車，可供掃墓民眾搭乘。

因清明連假可能出現掃墓車潮，高雄警方在國道1號中正、建國、九如等交流道、國道10號大中、仁武等交流道，規畫每天上午8時至中午12時、下午3時至晚間7時易壅塞時段，增派警力疏導交通，避免塞車。

高雄市警局對6處墓園區規畫交通管制措施如下：