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最美鼓山魚市場周末有海味市集 找「WING STARS」女孩幫拉人氣
號稱全台最美的高雄「鼓山魚市場」去年12月第二度重新開幕，已加入新鮮漁獲、特色農漁產等拍賣品，為了拉抬人氣，海洋局3月30日、31日要在鼓山魚市場舉辦「鱻在不一漾」海味市集，龍虎石斑魚1尾只要250元、虱目魚肚買一送一只要99元，台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」女孩黃澄澄、圈圈、艾琳也會帶來精采表演。
高雄「鼓山魚市場」短暫熄燈，去年12月再開幕，被網友質疑內部招商沒特色，憂心後續營運狀況。海洋局長黃登福表示，鼓山魚市場重新營業後，已加入生鮮漁獲、特色農漁產等拍賣品，會持續督導委外廠商南仁湖公司滾動檢討調整，用更好的活動行銷、更好的產品來提供給遊客。
海洋局說，鼓山魚市場「鱻在不一漾」海味市集將在3月30日、31日上午11時至晚間8時30分舉辦，準備帶給民眾全新的生鮮魚獲及海鮮美食市集，高雄在地職棒球隊台鋼雄鷹的啦啦隊「WING STARS」女孩黃澄澄、圈圈、艾琳會在3月30日周六下午3時在市集演出，與高雄球迷近距離見面。
海洋局表示，市集現場不僅為民眾準備龍虎石斑魚、虱目魚肚、海水鱸魚，更多當日漁船現撈漁獲、台灣鯛、軟骨鯽魚等，全都是大盤商直售價，多樣海味物美價廉一次滿足，活動期間下午3時30分至4時30分將推出限時限量海鮮特賣，讓民眾搶鮮帶回家；也帶來銅板價鮮味熟食讓民眾可以爽吃無負擔，烤鮮蚵、花枝丸串、關東煮通通只要10元，另在旗津渡輪站發放限量食(10)鱻券，價值10元現金。
海洋局說，市集也設有其他海鮮美食及市集小吃攤位，提供烤魷魚、紅蟳、現煮魚丸湯等多樣化選擇，鼓山魚市場也提供地方特色水產及農漁伴手禮、海鮮代客料理、新鮮現切生魚片及海鮮粥、夜間海景啤酒吧、戶外咖啡調酒餐車、特色風格快閃主題店鋪等服務，讓民眾能悠閒地在港邊看美景享美味。
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