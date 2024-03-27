高雄男頂下早餐店「關聖帝君給我9聖杯」 網友：桂林是你？

電影《周處除三害》受矚目，由阮經天飾演的主角陳桂林跪在關聖帝君神像前擲筊詢問是否要去自首，連續擲出9個聖杯，讓許多人印象深刻。高雄文化中心商圈近日有人頂下三角窗店面的早餐店，店門拉起寫有「關聖帝君給我9個聖杯，要我把店頂下來」布條，許多網友認為店家在致敬周處除三害，有人打趣說，「老闆上輩子是不是姓陳名桂林？」

周處除三害主角陳桂林的原型人物參考台灣10大槍擊要犯劉煥榮，一開始在台上映雖未引起關注，但今年3月在大陸上映後票房火紅，重新在台灣受到矚目。陳桂林跪在關聖帝君神像前，詢問神明是否要去自首，結果擲出9個獲得同意的聖杯，隔天就到警局自首，「9個聖杯」因此成為網路流行新哏。

高雄苓雅區青年一路近日有連鎖早餐店要在三月底重新開幕，店家在門口掛起布條，寫說跟關聖帝君請示過，獲得9個聖杯，如果「開幕當天沒9組客人，我走，如果有，那就是天意，請大家支持」。有人發現布條寫有關聖帝君及9個聖杯等關鍵字，拍下照片貼上網路，引起網友熱議。

有網友留言：「老闆是不是姓陳」、「桂林仔」、「有看電影的都知道是什麼哏」、「帝君真的蠻忙的」，也有人說，關帝聖君因為這部電影業務量暴增。

據了解，早餐店位於青年一路的三角窗，現任老闆頂下朋友的早餐店，要在3月29日重新開幕，為了搭上電影熱潮與時事哏，才掛上這幅布條。