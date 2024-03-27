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曾是潘孟安核心幕僚 鄭文智接掌屏東縣民政處

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府新任民政處長鄭文智。圖／屏東縣府提供
屏東縣府新任民政處長鄭文智。圖／屏東縣府提供

屏東縣周春米上任一年多，今發布小內閣人事異動，民政處長徐富癸因參選立委請辭，懸缺半年的民政處長，由縣長室主任鄭文智接掌，縣長室主任則由縣長室秘書王品晴接任，兩人也都是前縣長潘孟安任內的核心幕僚；原民處長顏成仁因個人生涯規畫離職，職缺由滿州鄉長樂國小校長陳美鈴接任。3人均為4月1日上任。

立委徐富癸去年8月請辭民政處長一職參選，縣府由民政處副處長楊新發代理處長，經徵詢人選及審慎評估後，由縣長室主任鄭文智出任；44歲鄭文智曾任國會助理、總統府諮議，前縣長潘孟安任內時進入屏東縣政府，先後擔任縣長室秘書、縣長室主任至今，嫻熟縣政及地方事務。

教育界轉任接掌原住民處長的陳美鈴，是來義鄉排灣族人，48歲，曾任屏東縣原住民族資源中心主任、屏東縣本土語文輔導團副召集人、屏東縣原住民族課程發展中心執行秘書，陳美鈴也是原住民處繼伍麗華之後第二個出身教育界的處長，縣府希望借重她於教育及文化的長才，推動原住民事務。

縣長室主任職缺由王品晴接任，30歲王品晴曾任蔡英文總統競選辦公室青年發展部專員，後進入縣府擔任縣長室秘書，經常隨行縣長處理相關事務，接任縣長室主任一職可以立即進入狀況，協助縣政運作。

屏東縣長周春米上任1年多，縣府團隊大都延續前縣長潘孟安小內閣，這是周春米上任後第三次人事異動，先前教育處長劉育忠上任五個多月後請辭，由教育處副處長楊英雪接任；消防局長許美雪因明揚案下台轉縣府參議，消防局長由副局長李彬正接任。

屏東縣府新任縣長室主任王品晴。圖／屏東縣府提供
屏東縣府新任縣長室主任王品晴。圖／屏東縣府提供
屏東縣府原民處長顏成仁因個人生涯規畫離職，職缺由滿州鄉長樂國小校長陳美鈴接任。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府原民處長顏成仁因個人生涯規畫離職，職缺由滿州鄉長樂國小校長陳美鈴接任。圖／屏東縣政府提供

周春米 屏東縣 潘孟安

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