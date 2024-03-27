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5月閃耀到7月…澎湖花火節 找航海王助陣

聯合報／ 記者古和純／高雄報導
澎湖縣長陳光復（左三）昨天宣傳今年澎湖國際海上花火節，活動從5月2日到7月30日。記者古和純／翻攝
澎湖縣長陳光復（左三）昨天宣傳今年澎湖國際海上花火節，活動從5月2日到7月30日。記者古和純／翻攝

2024澎湖國際海上花火節將在5月2日開幕，縣長陳光復昨天宣布，今年邁入第22年，活動將延長至7月底，並與日本知名動畫航海王合作，以航海王主題無人機燈光秀來搭配焰火，開、閉幕更有航海王動漫音樂會，為澎湖再帶來一波觀光經濟浪潮。

縣府旅遊處表示，今年花火節從5月2日到7月30日，施放地點為觀音亭休閒園區，展演日在5、6月為每周一和四，7月為每周二；4月18日、25日先有兩場花火試放場。

旅遊處指出，6月1日在七美、6月15日在望安，以及7月28日在吉貝各有1場離島場，此外，6月29日雄獅旅行社加碼贊助1場專場花火活動，總計28場活動。

陳光復表示，今年請來捷克、法國、奧地利、馬來西亞及義大利焰火團隊展演，並邀芬蘭國慶焰火團隊作為顧問，創造更璀璨焰火秀。

舞台演出部分，縣府指出，4月18日試放場由甫獲國際獎項澎湖縣文化局合唱團登台，4月25日、5月2日開幕、7月30日閉幕，安排動漫主題歌手及交響樂團展演航海王動漫音樂會，開幕場有大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出，閉幕場療癒女聲楊淨宇演唱。

縣府表示，花火節宣傳影片日後在全台7-ELEVEN門市播出，澎湖全家便利商店也將於店內播廣播宣傳。

澎湖縣 花火節 音樂會

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