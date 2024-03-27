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林園廠冒火光飄臭 中油：正常作業
中油高雄林園廠新三輕組3月連發生兩次乙烯外洩，前晚居民發現林園廠又「發爐」，暗夜火光伴隨極大噪音，空氣飄散惡臭味，連夜向議員邱于軒反映，擔心是否又出包？中油說，間歇性火光是因新開爐進料不穩定，是正常作業流程。環保局表示，監測未發現粒狀物，若產生明顯粒狀汙染物，將依空汙法開罰。
前晚許多林園鄉親致電議員邱于軒服務處抱怨說「中油又發爐，我們不是次等公民，整個林園都好臭」。
議員邱于軒指出，中油林園廠已發生兩次事故，任何狀況會讓居民驚慌，前晚又臭又吵，中油雖稱是正常壓力釋放，地點不是上次事故點，但管線有很多共通處，「林園人怎會不擔心？」
邱也批評，勞工局、環保局都發新聞重罰、停工，但是部分停工對中油根本不痛不癢。新三輕不穩定的開爐持續進行，營收和產能都是拿林園人的健康當墊背。中油須破釜沉舟面對問題。
勞工局證實，前晚通報處非3月16日事故點。環保局表示，中油林園廠新三輕前天上午9點開始投料啟爐，啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔處理，環保局AI雲端監控系統全程監控，晚間8點半後火光變小，排放過程未發現粒狀物，持續監控。
中油公司解釋，前晚是三輕重新開爐，進料不穩定，不合格氣體依工廠安全機制排至燃燒塔處理而導致間歇性火光。
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