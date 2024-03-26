台39線高鐵橋下道路「燕巢南延至橋科」核定 預計2026完工

台39線高鐵橋下道路目前通車至阿蓮區，北高雄南北向交通不便，地方爭取南延至仁武，橋頭科學園區核定後加速推動。市府工務局表示，內政部都委會今天審議通過都市計畫變更案，186線燕巢安招路至橋科1.4公里列為優先施作路段，預計2026年6月完工，此條道路對北高雄半導體科技S廊帶相當重要。

台39線北起台南新化、南達高雄阿蓮台28線，公路局推動南延計畫，預計將高鐵路延伸20.8公里抵達仁武區水管路。內政部長林右昌22日視察橋科區段徵收工程，因3座穿越高速公路的橋涵工期延宕，要求加速施作高鐵下方道路，減少交通單邊依賴。

內政部都委會今天審議「台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段都市計畫變更案」，副市長林欽榮率工務局新工處、交通局及都發局團隊參加，此案審議通過。

副市長林欽榮指出，行政院2022年6月核定「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，增設3座穿越高速公路的橋涵、增設國道1號橋科匝道及聯絡道，另加速推動台39線高鐵橋下道路延伸線優先段，強化橋科交通運輸機能與品質。

林欽榮進一步說明，台39線優先段部分是指市道186線至橋科1-2號道路，長度約1.4公里，工程總經費30億元，原則上會沿著高鐵兩側施作。

新工處表示，橋科聯外道路工程的友情路拓寬完工，往南的大遼路拓寬工程預計8月完工，1-2號道路開闢工程預計5月底完工。