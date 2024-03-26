中油林園新三輕冒火光 環保局：啟爐不穩無污染

中油林園廠新三輕工場25日出現火光，引起居民擔憂。高雄市環保局今天表示，因投料啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔處理而產生火光，未發現粒狀污染物。

高雄市政府環保局表示，工場於25日上午9時開始投料啟爐，啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔處理，環保局AI雲端監控系統全程監控，約晚上8時30分火光變小，排放過程未發現粒狀物。

環保局告訴中央社記者，該場製程是將輕油經裂解爐加熱產製乙烯、丙烯及丁二烯等產品，因開爐初期在調整製程設備參數，產品純度較低，才將不合格氣體排往廢氣燃燒塔處理，而待系統穩定，產品純度提高後，會逐漸降低排往廢氣燃燒塔處理量。

環保局表示，中油皆領有固定污染源操作許可證，若廢氣燃燒塔處理廢氣量太大，因不完全燃燒產生黑煙（粒狀污染物），則違反空氣污染防制法第32條規定，得裁罰新台幣10萬元至500萬元。

環保局指出，中油生產製程每2至3年會歲修，汰換耗材及管線，停爐及起爐過程中會使用廢氣燃燒塔，在夜間使用會有明顯火光。

此外，環境部在林園設有1個空氣品質監測站，環保局則於林園工業區設置39個微型感測器，及7支AI智慧辨識即時影像監視器，隨時監控空氣品質及污染狀況。