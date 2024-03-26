快訊

不會跟風買00940！這些星座「討厭一窩蜂」：只相信自己的判斷

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

車城濱海景觀公路遭海流侵蝕 屏縣府砸近3億「養」回美麗沙灘

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供

屏鵝公路枋山鄉至車城鄉段多沿著海岸線，優美景觀讓人心曠神怡，縣府6年前委外對濱海路段護岸安全設施總體檢，發現車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，颱風季掀起的大浪恐越過護堤危及行車安全，縣府投入近3億元、歷時3年的離岸堤和潛堤養灘工程於去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也變多了。

屏東通往度假勝地墾丁的台1線屏鵝公路，在枋山鄉至車城鄉段，和車城鄉通往恆春半島西海岸國立海生館、白砂、貓鼻頭和後壁湖漁港的屏152縣道，多沿著海岸線走，縣府6年前委託中山大學針對濱海路段的護岸安全設施進行總體檢，發現8年前通車的車城濱海景觀公路，在福安宮北側近2公里長的濱海路段沙灘，遭因海流侵蝕逐漸流失，離道路最近距離僅10多公尺。

縣府海洋及漁業事務管理所說，4年前起分2期執行車城濱海景觀公路離岸潛堤養灘工程，第1期經費5500萬元，第2期提高到2.3億元，採生態工法興建6座離岸堤和潛堤，潛堤兼顧海岸景觀視覺效果，不會有突兀感，同時回填鄰近墾丁香蕉灣、車城海口漁港清淤的淤沙，工程去年底完工，養灘狀況超乎預期，近日觀察流失的沙灘慢慢回來了，不僅守護岸上公路，也是遊客親海的美麗沙灘。

車城鄉長陳政雄說，車城濱海景觀公路全長5.7公里，有平面道路、跨越四重溪和保力溪的2座斜張橋體景觀橋、步道、自行車道，經海生館後串連墾丁國家公園西海岸各知名景點，不僅紓解台26線屏東往墾丁的假日壅塞窘境，還帶動當地遊憩、宗教與地方產業，平衡東西區域生活圈發展。縣府當時12.5億元興建，這次再加碼近3億元建離岸堤保護海岸，堪稱「全縣最貴鄉道」。

屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，縣府斥資近3億元的離岸堤工程去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也回來了。圖／屏東縣政府提供

墾丁 沙灘 護岸

延伸閱讀

從沙灘親到海裡😎！泰勒絲與男友「旁邊有人仍親到忘我😍」難得約會全程黏TT甜爆

范少勳、劉俊謙「花式壁咚」 情趣房、沙灘狂咚20回

清明連假墾丁再現近滿房榮景 業者：沒想到那麼好

臺南文學獎精選／漫步，巡海，漁光島 只是我在臺南的日常與尋常

相關新聞

車城濱海景觀公路遭海流侵蝕 屏縣府砸近3億「養」回美麗沙灘

屏鵝公路枋山鄉至車城鄉段多沿著海岸線，優美景觀讓人心曠神怡，縣府6年前委外對濱海路段護岸安全設施總體檢，發現車城濱海景觀...

中油高雄林園廠又「發爐」？火光、惡臭擾民 中油：新開爐不穩定

中油高雄林園廠新三輕組3月份連續發生兩次乙烯外洩事故，昨晚又有居民發現林園廠又「發爐」，暗夜火光伴隨極大噪音，空氣也飄散...

露營場合法化龜步 業者向陳其邁請命

中央放寬規定輔導露營區合法化，非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設微型露營場，去年至今，高雄45家申請僅3家...

縣府：若難合規定 改輔導業者退場

露營場合法化分兩階段，要先取得土地許可、變更使用，才能申請雜建照及水土保持計畫，如農業區特農、都市計畫保護區、環境敏感區...

中油林園新三輕冒火光 環保局：啟爐不穩無污染

中油林園廠新三輕工場25日出現火光，引起居民擔憂。高雄市環保局今天表示，因投料啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔...

輕軌站更名頻繁 議員批浪費公帑

高雄輕軌成圓通車，短短3個月「灣仔內站」改名3次，「大順民族站」改了2次，議員批頻改名乘客易混淆，更換相關標示更浪費資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。