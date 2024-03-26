車城濱海景觀公路遭海流侵蝕 屏縣府砸近3億「養」回美麗沙灘

屏鵝公路枋山鄉至車城鄉段多沿著海岸線，優美景觀讓人心曠神怡，縣府6年前委外對濱海路段護岸安全設施總體檢，發現車城濱海景觀公路靠福安宮北側海岸，因遭海流侵蝕逐漸流失，颱風季掀起的大浪恐越過護堤危及行車安全，縣府投入近3億元、歷時3年的離岸堤和潛堤養灘工程於去年底完工，重現美麗沙灘，遊客也變多了。

屏東通往度假勝地墾丁的台1線屏鵝公路，在枋山鄉至車城鄉段，和車城鄉通往恆春半島西海岸國立海生館、白砂、貓鼻頭和後壁湖漁港的屏152縣道，多沿著海岸線走，縣府6年前委託中山大學針對濱海路段的護岸安全設施進行總體檢，發現8年前通車的車城濱海景觀公路，在福安宮北側近2公里長的濱海路段沙灘，遭因海流侵蝕逐漸流失，離道路最近距離僅10多公尺。

縣府海洋及漁業事務管理所說，4年前起分2期執行車城濱海景觀公路離岸潛堤養灘工程，第1期經費5500萬元，第2期提高到2.3億元，採生態工法興建6座離岸堤和潛堤，潛堤兼顧海岸景觀視覺效果，不會有突兀感，同時回填鄰近墾丁香蕉灣、車城海口漁港清淤的淤沙，工程去年底完工，養灘狀況超乎預期，近日觀察流失的沙灘慢慢回來了，不僅守護岸上公路，也是遊客親海的美麗沙灘。