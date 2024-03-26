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霧鎖澎湖 清晨能見度不到200公尺

中央社／ 澎湖縣26日電
中央氣象署指出，26日上午金門、馬祖、澎湖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖清晨一片霧茫茫，能見度不足200公尺。中央社
中央氣象署指出，26日上午金門、馬祖、澎湖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖清晨一片霧茫茫，能見度不足200公尺。中央社

霧鎖澎湖，澎湖今天清晨一片霧茫茫，能見度不足200公尺，直至今天上午7時過後，陽光從霧氣中露臉，氣溫回升，濃霧逐漸散去，海空交通如常航行起降。

中央氣象署指出，今天上午金門、馬祖、澎湖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及澎湖已出現能見度不足200公尺現象，民眾需注意。

由於濃霧，濕氣很濃，行車都要開啟霧燈，樹葉與長廊的護欄等都可見水滴。

澎湖氣象站表示，在春天霧季裡，澎湖已連續3個清晨都出現這樣濃濃的海霧，其中今天清晨2時45分開始，上午5時霧氣最濃，能見度不到200公尺，甚至只有100公尺，最為嚴重，直到上午7時，陽光也在霧氣中露臉，氣溫稍回升，濃霧逐漸散去。

氣象站人員向中央社記者說，今天清晨的濃霧，是他派任到澎湖服務以來，所觀測到最濃的一次，所幸白天在北風南下後，就會回復炎熱的天氣。

澎湖航空站表示，澎湖這場濃霧發生在清晨2至7時許，澎湖機場在7時過後開放，各航班並未受影響，都正常飛航起降，在上午8時前己有3航班起落。

氣溫 澎湖 金門

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