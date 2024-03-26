露營場合法化龜步 業者向陳其邁請命

中央放寬規定輔導露營區合法化，非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設微型露營場，去年至今，高雄45家申請僅3家通過，台東61家申請7家通過，屏東14家申請尚無業者通過。那瑪夏業者當面向高雄市長陳其邁請命，盼加速輔導合法化。高雄等縣市政府均表示，成立單一服務窗口與跨局處輔導小組，全力簡化申辦程序。

全台非法露營場數量龐大，內政部前年7月修正非都市土地使用管制規則，交通部也修訂露營場管理要點，1公頃以下露營場合化法露出曙光。申請流程分第1階段用地使用許可，第2階段建管及水保審查，兩階段完成才合法化。

高雄16家業者通過第1階段土申請，其餘26家正在補件，另外遠山望月溫泉露營區、露營樂2號店旗津旗艦店及東九道露營區完成合法化。

那瑪夏以賞螢著稱，20年來露營場如雨後春筍出現，保守估算約有50家之多。區公所估算，全區約2千個營位，僅4家業者合法。市長陳其邁24日上山視察，議員陳幸富會同7家業者請命，希望市府協助。

「那瑪夏進入賞螢季，觀光業者壓力都很大」陳幸富說，山上要發展觀光，合法是先決條件，否則很怕被檢舉，但是合法化過程繁瑣，而且還要花費2、30萬元，負擔十分沉重。瑪雅部落曾姓業者說，3年前就提出申請，但過程繁瑣，「一下改這個，一下弄那個」，希望市府行政流程加快。

觀光局回應，目前已成立單一服務窗口與跨局處輔導小組，簡化申辦程序，辦過5場地方說明會。

屏東共14家申請、3家通過第1階段審查。台東有61家申請、13家取得第1階段許可。

台東縣府交觀處強調，縣府設單一窗口收件，業者無須四處奔波。

縣議員古志成指出，台東7處營地合法化，但6處是公有營地，僅1家私人經營，通過件數太少；延平鄉天然條件好，申請件數踴躍，但多半都卡在土地很難合法，縣府應該要全力輔導，以免投資者打退堂鼓。