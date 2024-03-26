輕軌站更名頻繁 議員批浪費公帑

高雄輕軌成圓通車，短短3個月「灣仔內站」改名3次，「大順民族站」改了2次，議員批頻改名乘客易混淆，更換相關標示更浪費資源。交通局表示，為兼顧傳統地名及提供乘客更佳位置辨識性，最終C27「灣仔內站」以加註副站名方式定案。

高雄輕軌C27灣仔內站原名「鼎山街站」，中間又更名「大順鼎山站」。C26原名「灣仔內站」，現改名「大順民族站」。灣仔內站到底是C26還是C27，不少當地人「霧煞煞」。

三民區灣子里長方相茗說，傳統灣仔內範圍很大，包括愛河以東、寶珠溝以北、明誠路以南，最東到高雄高工，不過一般聚落中心都是指鼎山街一帶。

最初地方希望將C27取名「灣仔內朝天宮站」，以當地最大廟宇朝天宮為名，但可能兩地還有段距離，最後還是以鼎山街為站名，而灣仔內竟成C26站名。

交通局解釋，通車前C26灣仔內、C27鼎山街2站，因灣仔內舊聚落實際位置較靠近鼎山街站，當時為提供乘車民眾更好位置辨識性，故先以交叉路名為站名，分別改為C26大順民族站、C27大順鼎山站。

但因在地希望保留傳統地名，C27以「灣仔內」為主站名、「大順鼎山站」為副站名，兼顧兩者需求。

市議員張博洋認為，頻更名太誇張且浪費公帑，台北捷運有車站命名、更名、加註名稱的作業要點，高雄卻沒有一套標準。

捷運局回應，捷運及輕軌車站命名分成公告徵名、成立車站命名委員會及民眾票選3階段，最後由委員會選擇最適合站名，報由市府核定。