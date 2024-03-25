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高雄輕軌通車3個月改名3次 「灣仔內站」是哪當地人也搞不清

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌C27「灣仔內站」3個月改名3次，最終以「灣仔內站」加註副站名「大順鼎山站」命名。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌C27「灣仔內站」3個月改名3次，最終以「灣仔內站」加註副站名「大順鼎山站」命名。記者潘奕言／攝影

高雄輕軌元旦成圓通車至今，短短3個月「灣仔內站」就改名3次，「大順民族站」也改了2次，議員痛批，頻改名不但易造成乘客混淆，更換相關標示更是浪費資源。交通局表示，為兼顧保留傳統地名、提供乘客更好位置辨識性，最終以「灣仔內站」加註副站名命名。

高雄輕軌C27灣仔內站最早叫「鼎山街站」，後改為「大順鼎山站」，再改為現名，3個月內改名3次。有趣的是，C26原來叫「灣仔內站」，現改名為「大順民族站」。灣仔內站到底是C26還是C27，連當地民眾也搞不清楚。

三民區灣子里長方相茗說，傳統「灣仔內」聚落範圍很大，包括愛河以東、寶珠溝以北、明誠路以南，最東到高雄高工一帶，都叫做灣仔內，不過一般說到灣仔內的中心，都是指鼎山街一帶。

最初地方希望將C27取名「灣仔內朝天宮站」，以當地最大廟宇，乾隆年間就建廟的朝天宮為名，但可能兩地還有段距離，最後還是以鼎山街為站名，而灣仔內竟成為C26站名。後來兩站的站名又改來改去，當地人也「霧煞煞」。

交通局解釋，通車前C26灣仔內、C27鼎山街2站，因「灣仔內」舊聚落實際位置較靠近鼎山街站，當時為了提供乘車民眾更好位置辨識性，故先調整為以交叉路名為站名，分別改為C26大順民族站、C27大順鼎山站。

但因在地希望保留傳統地名，決定C27以「灣仔內」為主站名、「大順鼎山站」為副站名，兼顧兩者需求，目前各站相關標示及路線圖均已陸續更改完成。對此市議員張博洋認為，3個月改名3次太誇張，標示等頻更換根本浪費公帑，會提出質詢。

他說，台北捷運有車站命名、更名、加註名稱的作業要點，高雄卻沒有一套標準，以致於站名無法符合每個人的需求與期待。捷運局表示，高雄捷運及輕軌車站命名有套作業流程，分3階段，分別為公告徵名、成立車站命名委員會、民眾票選，最後由委員會綜合考量選擇最適站名，報由市府核定。

高雄輕軌C27最終以「灣仔內站」加註副站名「大順鼎山站」命名，各站相關標示及路線圖均已更改完成。圖／民眾提供
高雄輕軌C27最終以「灣仔內站」加註副站名「大順鼎山站」命名，各站相關標示及路線圖均已更改完成。圖／民眾提供
高雄輕軌C27最終以「灣仔內站」加註副站名「大順鼎山站」命名，各站相關標示及路線圖均已更改完成。圖／民眾提供
高雄輕軌C27最終以「灣仔內站」加註副站名「大順鼎山站」命名，各站相關標示及路線圖均已更改完成。圖／民眾提供

捷運 朝天宮 高雄輕軌

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