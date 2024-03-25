快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄捐血有好禮 陳其邁合體謝震武拚募1萬袋熱血

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大大數位基金會發起捐血活動，今天也同步捐贈1輛復康巴士給高市府運用。記者徐白櫻／攝影
大大數位基金會發起捐血活動，今天也同步捐贈1輛復康巴士給高市府運用。記者徐白櫻／攝影

大大數位基金會串聯全台6縣市發起捐血活動，今天來到最後一站高雄，市長陳其邁與基金會董事長戴永輝、代言人謝震武等人號召市民一起捐血傳愛。戴永輝表示，此次活動目標是募集1萬袋熱血，直至今天已經達成9200袋，盼在31日活動截止日達成10800袋目標。

3月1日起，新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄6地接力捐血，今天起至3月31日，高雄在楠梓、九如、左營及前金捐血室募集鮮血，民眾捐血可獲得有線電視1個月抵用券或大地酒店及海霸王綜合禮盒。

今天上午大大數位基金會在市府舉行記者會，同時捐1輛復康巴士給高市府運用。律師謝震武幽默說，五月天樂團連兩天在高雄開演唱會，湧入快10萬人潮，市府太快把人疏散離去，否則可讓樂迷停留腳步，多捐幾袋鮮血。

陳其邁表示，血液非常重要，外科開刀一半若缺血的話，是件非常嚴重的事情，有時還必須做保守處理；每年約在過年時期進入缺血高峰期，血液基金會如坐針氈，病人、醫師也非常緊張，所以民眾捐血可說是及時雨。

戴永輝說，他雖已經超過65歲捐血年齡，但看起來仍是年輕有活力，所以他也趁機喊話，呼籲捐血年齡應該要上修，讓更多人可以為台灣醫療盡心力。

大大數位基金會串聯全台六縣市發起捐血活動，今天來到最後一站高雄，市長陳其邁與基金會董事長戴永輝宣布活動開始。記者徐白櫻／攝影
大大數位基金會串聯全台六縣市發起捐血活動，今天來到最後一站高雄，市長陳其邁與基金會董事長戴永輝宣布活動開始。記者徐白櫻／攝影

捐血 謝震武 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

許智傑被拱表態選高雄市長 陳其邁：都很好

黃捷、許智傑誰是接班人？ 陳其邁今在市府公開表態

全國創意宋江陣大賽「這隊伍」2度奪冠 陳其邁直呼精采

陳其邁接班人出現了！斷言「他」選2個月能當選

相關新聞

66歲張淑鳳超跑登上全國分齡紀錄 鼓勵中高齡多運動

屏東民眾醫院66歲院長張淑鳳熱愛馬拉松，上月23日參加台北超級馬拉松65歲以上女子組12小時賽事，結果登上中華民國超級馬...

高雄捐血有好禮 陳其邁合體謝震武拚募1萬袋熱血

大大數位基金會串聯全台6縣市發起捐血活動，今天來到最後一站高雄，市長陳其邁與基金會董事長戴永輝、代言人謝震武等人號召市民...

台灣出養澳洲童視訊「回娘家」：我還記得中文名和寄養媽媽

透過視訊，思念頓時湧上，屏東家扶中心寄養媽媽柯玉放眼睛濕潤盯螢幕說；「阿寶（化名）你吃飽了沒」，出養到澳洲墨爾本10歲阿...

用部落人做部落事 屏縣8原鄉保育隊橫掃全國半數獎項　

屏東山林廣闊，縣內登錄的部落聚落建築群有3處，還有多處遺址仰賴族人維護重見天日。屏東縣政府爭取原住民族委員會「原住民族土...

五月天演唱會加持 夜市烤魚攤烤到手軟業績噴發

天團五月天23、24日連兩天在高雄開唱，再加上首屆「高雄櫻花季」、緊接而來的大港開唱等，高市府預估將吸引超過30萬人次的...

鳳山火車站旁開闢20米寬道路 進出車站不必繞遠路

鳳山新火車站已使用多時，但周邊道路及建設仍有未完成處。曹公路133巷原為銜接五權路及和平路間的主要聯絡橋梁，為寬約6至8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。