高雄捐血有好禮 陳其邁合體謝震武拚募1萬袋熱血

大大數位基金會串聯全台6縣市發起捐血活動，今天來到最後一站高雄，市長陳其邁與基金會董事長戴永輝、代言人謝震武等人號召市民一起捐血傳愛。戴永輝表示，此次活動目標是募集1萬袋熱血，直至今天已經達成9200袋，盼在31日活動截止日達成10800袋目標。

3月1日起，新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄6地接力捐血，今天起至3月31日，高雄在楠梓、九如、左營及前金捐血室募集鮮血，民眾捐血可獲得有線電視1個月抵用券或大地酒店及海霸王綜合禮盒。

今天上午大大數位基金會在市府舉行記者會，同時捐1輛復康巴士給高市府運用。律師謝震武幽默說，五月天樂團連兩天在高雄開演唱會，湧入快10萬人潮，市府太快把人疏散離去，否則可讓樂迷停留腳步，多捐幾袋鮮血。

陳其邁表示，血液非常重要，外科開刀一半若缺血的話，是件非常嚴重的事情，有時還必須做保守處理；每年約在過年時期進入缺血高峰期，血液基金會如坐針氈，病人、醫師也非常緊張，所以民眾捐血可說是及時雨。