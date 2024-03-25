五月天演唱會加持 夜市烤魚攤烤到手軟業績噴發

天團五月天23、24日連兩天在高雄開唱，再加上首屆「高雄櫻花季」、緊接而來的大港開唱等，高市府預估將吸引超過30萬人次的歌迷湧進高雄。除了配合演唱會辦理兌換「2024商圈夜市優惠券」的服務外，更加碼舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯30多家酒吧及餐酒館，夜市湧進大量人潮，攤商烤魚次數比平常多2倍，忙到手軟。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，從去年開始COLDPLAY、BLACKPINK等國內外巨星到高雄演出，市府不僅讓歌迷和藝人都能感受到賓至如歸的體驗，今年也將持續強化演唱會相關配套，讓演唱會經濟擴大、消費落地。

除了搭配演唱會檔期辦理的「加食延暢」專案外，市府也積極與夜經濟店家合作，加碼舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯高雄30多家知名酒吧及餐酒館，還有26款以「港都x音樂」聯名特調飲品，每消費兩家酒吧就能即時線上抽獎。

位在文化中心附近的Roots負責人小黑表示，3、4月高雄舉辦多場大型國際演唱會，帶動高雄經濟進步，這次也藉由「高雄夜間進修部」，讓高雄不只硬實力很好，軟實力也跟著進步，以高雄整個大環境而言，不只經濟面成長，文化面也跟著提升。

鳳山青年夜市主委劉奕佑表示，攤商們在演唱會期間自動開啟「演唱會模式」，多備料、增人手、睡飽準備延長營業時間，商品上架的速度也比平常快，如烤魚烤的次數比平常多2倍，很多攤商忙到手軟，直說是「甜蜜的負擔」。