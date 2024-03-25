快訊

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

赴韓旅遊注意！首爾公車和市府談調薪屢破局 28日起「全面罷工」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五月天演唱會加持 夜市烤魚攤烤到手軟業績噴發

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
為了看五月天演唱會從澳洲返台的Shana，持夜市優惠券消費，大啖酸辣檸檬魚。圖／高雄市政府提供
為了看五月天演唱會從澳洲返台的Shana，持夜市優惠券消費，大啖酸辣檸檬魚。圖／高雄市政府提供

天團五月天23、24日連兩天在高雄開唱，再加上首屆「高雄櫻花季」、緊接而來的大港開唱等，高市府預估將吸引超過30萬人次的歌迷湧進高雄。除了配合演唱會辦理兌換「2024商圈夜市優惠券」的服務外，更加碼舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯30多家酒吧及餐酒館，夜市湧進大量人潮，攤商烤魚次數比平常多2倍，忙到手軟。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，從去年開始COLDPLAY、BLACKPINK等國內外巨星到高雄演出，市府不僅讓歌迷和藝人都能感受到賓至如歸的體驗，今年也將持續強化演唱會相關配套，讓演唱會經濟擴大、消費落地。

除了搭配演唱會檔期辦理的「加食延暢」專案外，市府也積極與夜經濟店家合作，加碼舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯高雄30多家知名酒吧及餐酒館，還有26款以「港都x音樂」聯名特調飲品，每消費兩家酒吧就能即時線上抽獎。

位在文化中心附近的Roots負責人小黑表示，3、4月高雄舉辦多場大型國際演唱會，帶動高雄經濟進步，這次也藉由「高雄夜間進修部」，讓高雄不只硬實力很好，軟實力也跟著進步，以高雄整個大環境而言，不只經濟面成長，文化面也跟著提升。

鳳山青年夜市主委劉奕佑表示，攤商們在演唱會期間自動開啟「演唱會模式」，多備料、增人手、睡飽準備延長營業時間，商品上架的速度也比平常快，如烤魚烤的次數比平常多2倍，很多攤商忙到手軟，直說是「甜蜜的負擔」。

與夢時代只有一路之隔的「前鎮夜市」蔡雨珍主委表示，這次因為高雄櫻花季音樂節及商圈夜市優惠券的活動，讓夜市帶來人潮，整體生意大幅成長，攤商也延長營業時間到夜晚，希望市府未來能多舉辦這類活動，創造歌迷與攤商雙贏局面。

鳳山青年夜市攤商們在演唱會期間自動開啟「演唱會模式」，忙到手軟，直說是甜蜜的負擔。圖／高雄市政府提供
鳳山青年夜市攤商們在演唱會期間自動開啟「演唱會模式」，忙到手軟，直說是甜蜜的負擔。圖／高雄市政府提供
高雄櫻花季音樂節及商圈夜市優惠券的活動，讓前鎮夜市帶來人潮。圖／高雄市政府提供
高雄櫻花季音樂節及商圈夜市優惠券的活動，讓前鎮夜市帶來人潮。圖／高雄市政府提供
市府舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯高雄30多家知名酒吧及餐酒館。圖／高雄市政府提供
市府舉辦Bar Hopping「高雄夜間進修部」活動，串聯高雄30多家知名酒吧及餐酒館。圖／高雄市政府提供

夜市 演唱會

延伸閱讀

高雄櫻花季樂迷同歡 女狂粉騎車未開大燈被上銬帶回...下場慘了

許智傑被拱表態選高雄市長 陳其邁：都很好

五月天演唱會6成樂迷是女性 高市府貼心「翻轉」廁所

D&E獨厚台粉！為高雄加碼「披露新歌」還愛上高鐵

相關新聞

五月天演唱會6成樂迷是女性 高市府貼心「翻轉」廁所

五月天連續兩周在高雄世運主場館舉辦演唱會，24日第二場吸引約4.5萬樂迷到場，高雄捷運加開班次，散場後費時55分鐘將人潮...

用部落人做部落事 屏縣8原鄉保育隊橫掃全國半數獎項　

屏東山林廣闊，縣內登錄的部落聚落建築群有3處，還有多處遺址仰賴族人維護重見天日。屏東縣政府爭取原住民族委員會「原住民族土...

五月天演唱會加持 夜市烤魚攤烤到手軟業績噴發

天團五月天23、24日連兩天在高雄開唱，再加上首屆「高雄櫻花季」、緊接而來的大港開唱等，高市府預估將吸引超過30萬人次的...

「想念你們！」寄養童出養澳洲 與台灣寄養家庭視訊訴說思念情

透過視訊，思念頓時湧上，屏東家扶中心寄養媽媽柯玉放眼睛濕潤盯螢幕說；「阿寶（化名）你吃飽了沒」，出養到澳洲墨爾本10歲阿...

鳳山火車站旁開闢20米寬道路 進出車站不必繞遠路

鳳山新火車站已使用多時，但周邊道路及建設仍有未完成處。曹公路133巷原為銜接五權路及和平路間的主要聯絡橋梁，為寬約6至8...

拉瓦克部落拆遷 26年爭議落幕

高雄唯一都市原住民部落「拉瓦克部落」昨點交後順利拆除，歷經26年的搬遷爭議獲圓滿結局。市府表示，市長陳其邁以「原住民才是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。