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五月天演唱會6成樂迷是女性 高市府貼心「翻轉」廁所

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
五月天演唱會24日吸引約4.5萬樂迷到場，散場後費時55分鐘將人潮疏運完畢。圖／高市交通局提供
五月天演唱會24日吸引約4.5萬樂迷到場，散場後費時55分鐘將人潮疏運完畢。圖／高市交通局提供

五月天連續兩周在高雄世運主場館舉辦演唱會，24日第二場吸引約4.5萬樂迷到場，高雄捷運加開班次，散場後費時55分鐘將人潮疏運完畢。另透過大數據分析，發現歌迷有超過6成為女性，高雄市政府因此將1樓部分男廁變更為女廁。

根據統計，五月天兩場演唱會，第一場吸引約5.3萬歌迷到場，第二場約4.5萬人。23日捷運運量24萬6666人次，世運站2萬170人次；24日捷運運量21萬3521人次，世運站1萬5822人次。

24日演唱一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，高雄捷運加派空車疏運，加密班次至3分鐘一班，並加派40輛接駁車投入疏運。於10時46分即完成人潮疏運，費時55分鐘。

透過大數據分析，到場歌迷有超過6成為女性，市府因此將1樓部分男廁變更為女廁，方便女性歌迷。另外在夢時代舉辦的高雄櫻花季也擠進2.7萬人次，高捷也加密輕軌班次，24日運量共3萬7951人次。

交通局提醒，3月29日至31日也有3場五月天演唱會，30、31日駁二也舉行大港開唱，場域周邊交通管制建議注意改道資訊，也鼓勵歌迷們多搭乘大眾運輸前往。

五月天演唱會24日吸引約4.5萬樂迷到場，散場後費時55分鐘將人潮疏運完畢。圖／高市交通局提供
五月天演唱會24日吸引約4.5萬樂迷到場，散場後費時55分鐘將人潮疏運完畢。圖／高市交通局提供

五月天 演唱會

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