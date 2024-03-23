農民拳頭硬了！屁孩關山農田惡搞 鎮長怒：此風不可長

台東縣關山鎮今傳有一群年輕外地客騎電動車不在公路行駛，反而騎進農田裡惡搞，還嬉笑拍照。影片網路傳開，讓在地農民看了「拳頭都硬了」。鎮長彭成豐說，此風不可長，已報警處理。

彭成豐表示，別說農民，就連他看了都生氣，怎麼可以把農民辛苦栽種的稻米給這樣惡搞破壞，他收到訊息，馬上通知地主後，因涉及毀損罪的問題，也到派出所報案，希望扼止這樣的行為。

臉書台東社群平台今天流傳一群年輕人騎電動車在農田裡嘻鬧惡搞的影片，只見電動車在農田裡騎來騎去，底下網友罵聲連連，「太扯了！應該教訓，滾出關山」、「死屁孩，皮在養嗎？」、「支持地主提告，一定要罰」。

「他暫不會提告，但希望大家能公評！」受害吳姓地主說，他看了田地，是沒有太大損失，不過，這樣的行為和心態真的很不可取，也實在不應該；他已前往電動車承租業者了解，也掌握這幾個小朋友相關資訊。